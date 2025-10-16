مكافحة التطرف وتعزيز المواطنة.. لقاءات توعوية بمعاهد مطروح الأزهرية

يواصل ازهر مطروح عقد لقاءاته التوعوية بمعاهد مطروح الأزهرية، بهدف تحصين الطلاب ضد فكر الجماعات المتطرفة وغرس قيم المواطنة وحب الوطن.

ياتى ذلك ​بتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ورئيس مكتب بناء، وبإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد، و الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية.

حيث تم تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية بمعاهد مطروح وسيوة والحمام بهدف نشر القيم وغرس حب الوطن والحفاظ عليه مع تحصين الطلاب ضد ضد فكر الجماعات المتطرفة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظَّم مكتب بناء، بمنطقة مطروح الأزهرية، ندوة تثقيفية مكثفة لطالبات معهد فتيات مطروح الأزهري، ضمن جهود الأزهر لتحصين الشباب فكريًا، واختُتمت الندوة بالدعوة إلى المشاركة في مسابقة "مداد (اقرأ، ارتقِ)" التي أطلقها المكتب مؤخراً.

وتأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الإمام الأكبر .د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبإشراف .دمحمد الضويني وكيل الأزهر ورئيس مكتب بناء، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

حاضر في الندوة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة مطروح، بحضور جمالات عبد الرؤوف، عميدة المعهد.

تناول الشيخ الشرقاوي محاور أساسية حول "خدع الجماعات المتطرفة"، مُشدداً على أن المنهج الأزهري الوسطي هو الحصن المنيع، وحث الطالبات على الوعي والرجوع إلى أهل العلم.

في ختام اللقاء، نوه الشيخ الشرقاوي بأهمية مسابقة "مداد (اقرأ، ارتقِ)" التي تهدف لترسيخ حب القراءة وبناء الشخصية الواعية القادرة على التفكير والتحليل. وشجع الطالبات على سرعة التسجيل والمشاركة، موضحاً أن المسابقة تشمل:

للمرحلة الإعدادية: كتابا "أيها الولد" للإمام الغزالي، "فن الذكر والدعاء" للشيخ محمد الغزالي.

للمرحلة الثانوية: كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة" للشيخ محمود شلتوت.

وأكدت عميدة المعهد، جمالات عبد الرؤوف، أهمية هذه الأنشطة في صقل الجانب الفكري والمهاري للطالبات، داعية إياهن لاستغلال فرصة المسابقة لتعميق معارفهن الدينية والفكرية.