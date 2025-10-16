قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مدير تعليم "جنوب سيناء" يشدد على الانضباط في مدارس الطور

وكيل وزارة يتابع المدارس
وكيل وزارة يتابع المدارس
ايمن محمد

​شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على مواصلة تفعيل برامج وضمان إتقان التلاميذ لمهارات القراءة والكتابة داخل الفصول الدراسية.

واكد  أنه "غير مقبول أن يكون هناك طالب غير قادر على القراءة والكتابة"، مشيراً إلى أهمية ذلك استعداداً لمشاركات مصر في مسابقات دولية.
 

​جاء ذلك خلال زيارته لمدرستي طه حسين الابتدائية والإعدادية بطور سيناء، حيث تفقد الفصول الدراسية وحضر طابور الصباح. وأكد عتلم على ضرورة تطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب.
 

و​في ختام جولته، نقل مدير المديرية توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي صدرت في اجتماع الفيديو كونفرانس، وشملت التأكيد على الانضباط والمظهر العام للمدارس وتنمية مهارات القراءة والكتابة

وشدد على أن كل مدير مدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ هذه التوجيهات، مع التأكيد على تعليمات الوزير بعدم خروج الطلاب من المدارس قبل المواعيد الرسمية.

جنوب سيناء التعليم شدد القرائية عتلم

