برلمان

علي الدسوقي: توسعة مصنع الإلكترونيات نموذج ناجح للاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد

حسن رضوان

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهود الهيئة العربية للتصنيع في تطوير وتوسيع مصنع الإلكترونيات تمثل إنجازًا اقتصاديًا وصناعيًا كبيرًا يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لصدي البلد إن تحديث خطوط الإنتاج وفقًا لأحدث المواصفات العالمية يضع مصر في موقع متقدم على خريطة صناعة الإلكترونيات الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتج المصري عالي الجودة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن التوسع في إنتاج الهواتف المحمولة والحواسب الآلية والشاشات والعدادات الكهربائية داخل مصنع الإلكترونيات يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات التكنولوجية، وهو ما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة قدرة السوق المحلي على المنافسة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة العربية للتصنيع باتت نموذجًا للنجاح الصناعي الوطني، مشيدًا بجهود اللواء مهندس مختار عبد اللطيف في قيادة عملية التطوير، وداعيًا إلى تعميم التجربة في مختلف القطاعات الصناعية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر

علي الدسوقي تطوير مصنع الإلكترونيات الصناعات الوطنية الاقتصاد الرقمي

