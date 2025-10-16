هل يجوز الهزار بلفظ أنت طالق مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من عبد الستار من الغربية، قال فيه: "أنا ومراتي على خلاف، وأحيانًا وأنا بهزر بقول لها أنا هطلقك، بس من جوايا بهزر ومش قصدي الطلاق، فهل في القرآن حاجة بتحرم الهزار في الطلاق؟ وهل اللي بعمله ده صح ولا غلط؟".

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن الهزار في الطلاق أمر لا يجوز شرعًا، لأن النبي ﷺ نهى عن المزاح في الألفاظ التي يترتب عليها أحكام شرعية.

وقال الدكتور شلبي: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)، يعني لا يجوز الهزار في هذه الأمور الثلاثة لأنها ترتب أحكامًا شرعية خطيرة تمس الأسرة والعلاقة الزوجية".

وأضاف: "بعض الناس يقول لزوجته (أنتِ طالق) على سبيل المزاح أو العصبية، ثم يقول بعد ذلك (كنت بهزر)، وهذا لا يصح، لأن الشرع لا يعترف بالهزار في هذه الألفاظ، فالكلمة إذا خرجت صريحة فهي تؤخذ بجدّها، لأن الزواج والطلاق عبادتان منضبطتان لا تقبلان المزاح".

وتابع أمين الفتوى: "في حالة السائل الكريم، ما دام أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق وإنما قالها في نفسه فقط أو قال (هطلقك) بمعنى في المستقبل، فهذا لا يقع به طلاق، لكنه فعل غير محمود، لأن فيه إيذاء نفسي للزوجة، وكسرًا لقلبها".

وأكد الدكتور شلبي أن "كلمة الطلاق من أخطر الألفاظ، فلا يجوز أن تُقال إلا عند الضرورة القصوى وبعد تفكير وروية، لأن الله تعالى يقول: ﴿وقولوا للناس حسنا﴾، والنبي ﷺ قال: «خيركم خيركم لأهله»، فالخير ليس في الغضب أو التهديد، بل في الكلمة الطيبة والرفق والمعاملة الحسنة".

وقال: "نصيحة من القلب، بلاش تستخدم كلمة الطلاق حتى في المزاح، لأن الزواج ميثاق غليظ، وبيت الزوجية قائم على المودة والرحمة، لا على التهديد أو المزاح المؤذي".