مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز الهزار بلفظ أنت طالق مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

إيمان طلعت

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من عبد الستار من الغربية، قال فيه: "أنا ومراتي على خلاف، وأحيانًا وأنا بهزر بقول لها أنا هطلقك، بس من جوايا بهزر ومش قصدي الطلاق، فهل في القرآن حاجة بتحرم الهزار في الطلاق؟ وهل اللي بعمله ده صح ولا غلط؟".

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن الهزار في الطلاق أمر لا يجوز شرعًا، لأن النبي ﷺ نهى عن المزاح في الألفاظ التي يترتب عليها أحكام شرعية.

وقال الدكتور شلبي: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)، يعني لا يجوز الهزار في هذه الأمور الثلاثة لأنها ترتب أحكامًا شرعية خطيرة تمس الأسرة والعلاقة الزوجية".

وأضاف: "بعض الناس يقول لزوجته (أنتِ طالق) على سبيل المزاح أو العصبية، ثم يقول بعد ذلك (كنت بهزر)، وهذا لا يصح، لأن الشرع لا يعترف بالهزار في هذه الألفاظ، فالكلمة إذا خرجت صريحة فهي تؤخذ بجدّها، لأن الزواج والطلاق عبادتان منضبطتان لا تقبلان المزاح".

وتابع أمين الفتوى: "في حالة السائل الكريم، ما دام أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق وإنما قالها في نفسه فقط أو قال (هطلقك) بمعنى في المستقبل، فهذا لا يقع به طلاق، لكنه فعل غير محمود، لأن فيه إيذاء نفسي للزوجة، وكسرًا لقلبها".

وأكد الدكتور شلبي أن "كلمة الطلاق من أخطر الألفاظ، فلا يجوز أن تُقال إلا عند الضرورة القصوى وبعد تفكير وروية، لأن الله تعالى يقول: ﴿وقولوا للناس حسنا﴾، والنبي ﷺ قال: «خيركم خيركم لأهله»، فالخير ليس في الغضب أو التهديد، بل في الكلمة الطيبة والرفق والمعاملة الحسنة".

وقال: "نصيحة من القلب، بلاش تستخدم كلمة الطلاق حتى في المزاح، لأن الزواج ميثاق غليظ، وبيت الزوجية قائم على المودة والرحمة، لا على التهديد أو المزاح المؤذي".

هل يجوز الهزار بلفظ أنت طالق مع الزوجة الطلاق أنتِ طالق

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

نيسان صني

نيسان صني 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. «آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو و بمواصفات قوية إليك أفضل ساعة ذكية

ميتسوبيشي آوتلاندر موديل 2026

أسعار ميتسوبيشي آوتلاندر 2026 في السعودية

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

