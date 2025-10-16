حسن الرداد : مهرجان " الجونة " مهرجان متميز إقليمياً وعربياً ومش " ريد كاربت " بس

قال الفنان حسن الرداد إن مهرجان الجونة السينمائي له تقدير بالغ لديه، كونه مهرجانًا ذا قيمة كبيرة على الصعيدين العربي والإقليمي، فضلًا عن موقع الجونة الذي يتميز بطقس رائع ويُظهر بقعة جميلة من مصر بجمالها وأجوائها المميزة.



وأضاف، خلال التغطية المباشرة لافتتاح مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثامنة، التي قدمتها الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا: "مهرجان الجونة ليس مجرد ريد كاربت، بل مليء بالفعاليات الثقافية والفنية والندوات التي تتميز بثراء غير عادي."

وعن أحدث أعماله الفنية، علق قائلًا: "عندي فيلم جديد هابدأ تصويره نهاية الشهر الجاري، مأخوذ عن رواية كتبها محمد صادق اسمها (طه غريب)، وهي رواية لها جمهور كبير من الشباب، والفيلم من إخراج أحمد السبكي."