تفاصيل حبس شخص بحوزته سلاح أبيض بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص ظهر في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يحمل سلاح أبيض ويقوم بالتلويح به والتلفظ بعبارات خارجة بالقاهرة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض ويقوم بالتلويح به والتلفظ بعبارات خارجة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) ، وبمواجهته أقر بأن المقطع المشار إليه تم تصويره ونشره منذ عام تقريباً من قبل نجلى شقيقته بسبب خلافات بينهم حول ملكية شقة سكنية، ونفى علمه بإعادة نشره مرة أخرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.