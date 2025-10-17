قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
سياسية أمريكية لصدى البلد: وسام النيل يكرس زعامة مصر..والاستقرار يبدأ من القاهرة
بملابس حريمي خليعة.. قرار عاجل بشأن شابين يمارسان الحرام بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاطف سالم لـ صدى البلد: الهجرة العكسية تضرب إسرائيل

السفير عاطف سالم
السفير عاطف سالم
علي صالح   -  
فرناس حفظي

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى تل أبيب، أن إسرائيل تعيش اليوم عزلة دولية غير مسبوقة، في ظل تزايد الإدانات العالمية لسياساتها ضد الشعب الفلسطيني، وتراجع صورتها أمام المجتمع الدولي.


وقال عاطف سالم، لـ “صدى البلد”، إن القيادة الإسرائيلية لم تكن تدرك حجم تأثير الرأي العام العالمي، وكانت ترى أن الحملات الشعبية والتحركات في الشارع لا تؤثر في قرارات الحكومات.


لكن المفاجأة، بحسب قوله، ظهرت عندما انسحبت 77 دولة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما اعتبره “تحولا نوعيا يعكس أن الموقف الدولي لم يعد مجرد تعاطف شعبي، بل موقف رسمي تتبناه حكومات العالم بلغتها الدبلوماسية الواضحة”.


وأشار السفير المصري السابق إلى أن أكثر من 80% من دول العالم تعترف اليوم بدولة فلسطين، موضحا أن هذا الاعتراف، وإن كان رمزيا في بعض الحالات، إلا أنه “يمثل تحولا جوهريا في النظرة الدولية للقضية الفلسطينية”.

وأضاف: “هذا الاعتراف يرسّخ وجود كيان فلسطيني في الوعي الدولي، ومع مرور الوقت سيتحول إلى علاقات دبلوماسية وسفارات وتعاون اقتصادي وتجاري، إنها خطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.


وتابع سالم، أن الداخل الإسرائيلي يشهد تراجعا خطيرا في الثقة بالمستقبل، مشيرا إلى تصاعد معدلات الهجرة العكسية خلال الشهور الأخيرة.


وأوضح أن نحو 79 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، مقابل 21 ألفا فقط من المهاجرين القادمين، بينما بلغ عدد المغادرين العام الماضي نحو 280 ألف شخص، وهو ما يعكس  على حد وصفه “هروب العقول الشابة والمتعلمين، خصوصا العاملين في قطاع التكنولوجيا”، معتبرا ذلك مؤشرا على أزمة داخلية عميقة تهدد استقرار المجتمع الإسرائيلي.


وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، قال السفير عاطف سالم، إن ما حدث في الدوحة مؤخرًا شكّل جرس إنذار داخل الإدارة الأمريكية، بعد الكشف عن ارتباطات مالية ومصالح اقتصادية بين شخصيات أمريكية نافذة وقطر.


وأضاف أن هذا الوضع “أثار قلق بعض الدوائر داخل واشنطن”، مما دفعها إلى ممارسة ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة النظر في بعض الملفات السياسية المرتبطة بالمنطقة.


وكشف سالم أن ذلك التطور دفع إلى عقد اجتماع مغلق ضم توني بلير، وجاريد كوشنر، وديرمر وعددا من المستشارين، بهدف إعادة تقييم الخطة السياسية الخاصة بالشرق الأوسط.


وأوضح أن الاجتماع خلص إلى إعداد نسختين من خطة العمل، عُدّلتا لاحقًا في لقاء استمر ست ساعات بحضور ترامب، حيث أضيفت بنود جديدة تتعلق بـ"أفق سياسي لدولة فلسطينية مستقبلية".


وفي ختام حديثه، أشار السفير عاطف سالم إلى أن الملف الفلسطيني وخاصة غزة ظل دائما حاضرا في الذهنية الإسرائيلية، لافتا إلى تصريحات وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني عام 2007، التي أعلنت فيها أنها ستطرح في اجتماعات الناتو ملفي إيران وغزة، مؤكدة أن غزة تمثل عبئا مزمنا لإسرائيل، وأنها تسعى لتنسيق يسمح بتدخل عسكري “تحت غطاء السلام”.


وقال سالم: “منذ ذلك الحين لم يتغير التفكير الإسرائيلي كثيرا، لكن العالم تغيّر من حولهم، اليوم هناك وعي دولي جديد، وهناك عزلة حقيقية تحاصر تل أبيب، بينما يزداد الاعتراف بشرعية الحق الفلسطيني يوما بعد يوم”.

السفير عاطف سالم تل أبيب إسرائيل الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يهدد حماس: إذا لم يتصرفوا بشكل جيد فسنتعامل معهم

جون بولتون

اتهام مستشار الأمن القومي السابق لترامب بمشاركة معلومات سرية

السفير عاطف سالم

عاطف سالم لـ صدى البلد: الهجرة العكسية تضرب إسرائيل

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد