الـ 52.. الهلال الأحمر يرسل 4 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح الجمعة كيوم استثنائي، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 52،  والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 52،  أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من ألف طن سلال غذائية، وأكثر من 700 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 2300 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

شاحنات المساعدات الهلال الأحمر زاد العزة من مصر إلى غزة» الـ 52

