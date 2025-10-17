فيلمان دفعة واحدة.. انتعاشة سينمائية لـ هنا شيحة

تعيش الفنانة هنا شيحة انتعاشة سينمائية، وذلك بعد غياب عدة سنوات عن تقديم أعمال سينمائية جديدة.

ومن المقرر، أن يعرض لهنا شيخة فيلم الشكوي 713317، والذي يشارك في مسابقة آفاق عربية ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة وشيرين وهنا شيحة ومن إخراج ياسر الشافعي.

كما تستعد هنا شيحة لخوض تجرية تقديم الافلام القصيرة خلال الفترة القادمة، ومن المقرر عرضه في عدد من المهرجانات عقب الانتهاء من تصويره.

وكان آخر أعمال هنا شيحة حكاية ما تيجي نشوف ، والتي عرضت العام قبل الماضي.

يشارك في حكاية “ما تيجي نشوف” عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.