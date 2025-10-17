القبض على سائق سيارة ميكروباص تعدى على طالب بالضرب بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى على أحد الركاب بالسب والضرب بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبإستدعاء الشاكى (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) قرر أنه بتاريخ 8 / الجارى حال إستقلاله سيارة "ميكروباص" بأحد المواقف بدمنهور ، تأخر قائد السيارة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) فى تحميل الركاب فقام بالنزول من السيارة وأغلق بابها بقوة ، وفوجئ بتعدى السائق عليه بالسب والضرب.

أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.