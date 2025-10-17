الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن جهود فرق الهلال الأحمر مستمرة بلا انقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أن أكثر من 2000 متطوع مصري يواصلون العمل ليلًا ونهارًا في إطار أكبر عملية إغاثية إنسانية تشهدها المنطقة لدعم أهالي قطاع غزة.



وأشار زايد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن فرق الهلال الأحمر في شمال سيناء تجاوزت 700 ألف ساعة عمل تطوعي متواصلة منذ بداية العدوان، في تجسيد واضح لروح العطاء والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن نحو ثلثي المساعدات التي دخلت غزة مصدرها مصري خالص.

آلية وطنية منظمة

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري يعمل وفق آلية وطنية منظمة لإدخال المساعدات عبر معبر رفح بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، حيث تم اليوم إطلاق القافلة رقم 52 من قوافل “زاد العزة”، حاملة آلاف الأطنان من المواد الغذائية والدوائية والإغاثية.

ولفت إلى أن منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أشاد خلال زيارته الأخيرة إلى معبر رفح بالتنظيم الدقيق الذي تتبعه فرق الهلال الأحمر المصري، وباستخدامها نظام “QR Code” لتتبع المساعدات إلكترونيًا، ما يعكس مستوى الاحتراف والشفافية في إدارة العمل الإنساني.

مسؤولية إدخال المساعدات

واختتم زايد تصريحه بالتأكيد على أن مصر كانت ولا تزال الدولة الوحيدة التي تتولى مسؤولية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر سيواصل أداء دوره الإنساني حتى آخر لحظة دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني.