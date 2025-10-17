قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
مصطفى بكري: نجاح مؤتمر شرم الشيخ أعاد لمصر مكانتها التاريخية.. فيديو
لست مهتما بها.. ترامب: لم أحصل على نوبل للسلام رغم إنهائي 8 حروب
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني

محمد البدوي

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن جهود فرق الهلال الأحمر مستمرة بلا انقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أن أكثر من 2000 متطوع مصري يواصلون العمل ليلًا ونهارًا في إطار أكبر عملية إغاثية إنسانية تشهدها المنطقة لدعم أهالي قطاع غزة.


وأشار زايد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  إلى أن فرق الهلال الأحمر في شمال سيناء تجاوزت 700 ألف ساعة عمل تطوعي متواصلة منذ بداية العدوان، في تجسيد واضح لروح العطاء والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن نحو ثلثي المساعدات التي دخلت غزة مصدرها مصري خالص.

 آلية وطنية منظمة

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري يعمل وفق آلية وطنية منظمة لإدخال المساعدات عبر معبر رفح بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، حيث تم اليوم إطلاق القافلة رقم 52 من قوافل “زاد العزة”، حاملة آلاف الأطنان من المواد الغذائية والدوائية والإغاثية.

ولفت إلى أن منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أشاد خلال زيارته الأخيرة إلى معبر رفح بالتنظيم الدقيق الذي تتبعه فرق الهلال الأحمر المصري، وباستخدامها نظام “QR Code” لتتبع المساعدات إلكترونيًا، ما يعكس مستوى الاحتراف والشفافية في إدارة العمل الإنساني.

 مسؤولية إدخال المساعدات 

واختتم زايد تصريحه بالتأكيد على أن مصر كانت ولا تزال الدولة الوحيدة التي تتولى مسؤولية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر سيواصل أداء دوره الإنساني حتى آخر لحظة دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني.

