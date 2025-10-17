قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب منفعلا: العالم متعاطف مع الجثث الإسرائيلية.. طب الـ 60 ألف اللي استشهدوا بغزة
كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها
اتحاد طنجة يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا
لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي
الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تعيش كرة القدم الإسبانية حالة من الغليان غير المسبوق، بعدما اشتعلت أزمة حادة بين أندية "الليجا" ورابطة الدوري الإسباني على خلفية ما يُعرف إعلاميًا بـ"خطة ميامي"، التي تنص على إقامة مباراة برشلونة وفياريال يوم 20 ديسمبر المقبل في مدينة ميامي الأمريكية ضمن منافسات الدوري الإسباني، في خطوة وصفتها الأندية واللاعبون بأنها "تعدٍّ على هوية المسابقة وتجاوز للحقوق القانونية".

ورغم أن رابطة "الليجا" روجت للمشروع باعتباره نقلة تسويقية تهدف إلى توسيع انتشار البطولة عالميًا، فإن القرار قوبل برفض واسع من جانب الأندية واللاعبين واتحادهم الرسمي (AFE)، الذين أكدوا أن الخطوة جاءت دون استشارة مسبقة أو مراعاة للأبعاد القانونية والمهنية الخاصة باللاعبين.

احتجاج رمزي.. 10 ثوانٍ من الصمت

بدأت أولى مظاهر الاحتجاج مساء الجمعة مع انطلاق الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، حين توقف لاعبو ريال أوفييدو وإسبانيول عن اللعب لمدة عشر ثوانٍ في بداية المباراة، في مشهد رمزي عبّر عن وحدة الموقف الرافض لقرارات رابطة الليجا.

ورغم أن الخطة الأصلية كانت تنص على التوقف لمدة 30 ثانية، فإن الوقفة اقتصرت على عشر ثوانٍ فقط، ولم تظهر بوضوح في البث التلفزيوني الرسمي، وهو ما فُسِّر من قبل النقاد الرياضيين على أنه "تعتيم متعمد" على احتجاجات اللاعبين. 

ومن المنتظر أن تتكرر الوقفة نفسها في جميع مباريات الجولة، تأكيدًا على التضامن بين لاعبي الأندية الإسبانية كافة.

استثناء برشلونة وفياريال من المشاركة في الوقفة

وفي بيان رسمي، أعلن اتحاد اللاعبين الإسبان أن فريقي برشلونة وفياريال لن يشاركا في الوقفة الرمزية، رغم تأييدهما الكامل للموقف الاحتجاجي، وذلك لتجنّب أي تأويل سياسي أو إعلامي قد يربط الخطوة بالمباراة المزمع إقامتها في ميامي.

وجاء في البيان: "اللاعبون في برشلونة وفياريال يدعمون زملاءهم ويفهمون دوافعهم، لكننا قررنا استبعادهما من المشاركة لتفادي أي لبس قد يُسيء تفسير الموقف".

اللاعبون يطالبون بالشفافية والحوار

الاتحاد الإسباني للاعبين، برئاسة دافيد أجانزو، وجه انتقادات لاذعة إلى رابطة الليجا، واصفًا قراراتها بـ"المتعجرفة والغاضبة"، مطالبًا بفتح طاولة حوار رسمية لمناقشة مشروع "خطة ميامي" بشفافية تامة.

وقال في بيانه: "نرفض مشروعًا لم يحظَ بموافقة اللاعبين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لهذه اللعبة. نطالب بمفاوضات تضمن تبادل المعلومات وتحليل الجوانب القانونية والتنظيمية، مع احترام القوانين وحقوق العمل الخاصة باللاعبين".

وأكد الاتحاد أن اللاعبين لا يعارضون فكرة تطوير البطولة أو الانفتاح عالميًا، لكنهم يرفضون تجاهل آرائهم واستغلالهم في مشاريع تجارية لا تراعي مصالحهم المهنية ولا خصوصية المسابقات المحلية.

أزمة ثقة بين اللاعبين والرابطة

الخلاف بين اتحاد اللاعبين ورابطة الليجا ليس وليد اللحظة، بل يأتي بعد سلسلة من التوترات خلال الأشهر الماضية، منها رفض الرابطة تأجيل انطلاق الموسم لريال مدريد بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، وعدم الالتزام بفترات الراحة القانونية بين المباريات، بالإضافة إلى الغموض المحيط بخطة إقامة اللقاء في ميامي.

وبحسب مصادر داخل الاتحاد، يشعر اللاعبون بأنهم "مستبعدون تمامًا من عملية صنع القرار"، في وقت وصف أحد قادة الاتحاد الوضع الراهن بأنه "أزمة ثقة عميقة" تهدد وحدة الكرة الإسبانية ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لإصلاح العلاقة بين الطرفين.

محاولة حوار فاشلة وتجاهل رسمي

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، دعا اتحاد اللاعبين إلى اجتماع رسمي في مقره بمدريد بحضور ممثلين عن رابطة الليجا وناديي برشلونة وفياريال، إلا أن الاجتماع فشل بعدما تغيب جميع الأطراف المدعوة، ما زاد من حدة التوتر.

ورغم أن برشلونة أبدى استعداده المبدئي للحضور، فإنه تراجع بعدما علم بغياب ممثلي الرابطة، الذين برروا ذلك بـ"تعارض المواعيد"، وهو ما وصفه الاتحاد بأنه "دليل جديد على غياب الجدية والرغبة في التفاوض".

وقال دافيد أجانزو: "اللاعبون سئموا من التهميش. لا يمكن اتخاذ قرارات مصيرية دون التشاور مع من يصنعون اللعبة على أرض الملعب".

رابطة الليجا تتمسك بـ"خطة ميامي"

من جانبها، أكدت رابطة الدوري الإسباني أن إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الولايات المتحدة تأتي ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف توسيع قاعدة الجماهير عالميًا، لافتة إلى أن الإجراءات القانونية "تسير وفق اللوائح"، وأن المشروع يحظى بدعم من مؤسسات رياضية دولية وعدد من الرعاة الكبار.

وترى الرابطة أن الخطوة ستحقق مكاسب اقتصادية وتسويقية كبيرة للأندية، وستسهم في تعزيز صورة الليجا عالميًا، بينما يراها المنتقدون "صفقة تجارية" على حساب هوية البطولة الإسبانية وتقاليدها.

صدام مفتوح ومستقبل غامض

في ظل تمسك كل طرف بموقفه، تبدو الأزمة مرشحة للتصعيد خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا مضت رابطة الليجا في تنفيذ خطتها دون التوصل إلى تفاهم مع اتحاد اللاعبين.

كرة القدم الإسبانية الليجا الدوري الإسباني خطة ميامي برشلونة وفياريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد