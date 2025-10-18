نائب محافظ الجيزة يتفقد مواقف كرداسة وأوسيم لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن عددا من مواقف السرفيس بمدينة كرداسة وبشتيل بمركز أوسيم لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وحرص نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة الميدانية على المواقف علي التأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

كما ألتقى بعدد من المواطنين والسائقين، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم أستغلال المواطنين.

ووجه الشهابي، بتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق بين جهاز السرفيس والمدينة للتأكد من ألتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وأتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

كما طالب نائب محافظ الجيزة، المواطنين بالاتصال على ارقام شكاوى المحافظة في حالة قيام السائقين بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية على المواقف

اللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة، ومحمود حسين رئيس مركز أوسيم ومسؤولى جهاز السرفيس بالمحافظة.