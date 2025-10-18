قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
استشهاد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على أتوبيس للنازحين
أحمد العوضي وفارس سعد يترشحان على وكالة مجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مواقف كرداسة وأوسيم لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن عددا من مواقف السرفيس بمدينة كرداسة وبشتيل بمركز أوسيم لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وحرص نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة الميدانية على المواقف علي التأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

كما ألتقى بعدد من المواطنين والسائقين، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم أستغلال المواطنين.

ووجه الشهابي، بتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق بين جهاز السرفيس والمدينة للتأكد من ألتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وأتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

كما طالب نائب محافظ الجيزة، المواطنين بالاتصال على ارقام شكاوى المحافظة في حالة قيام السائقين بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية على المواقف 
اللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة، ومحمود حسين رئيس مركز أوسيم ومسؤولى جهاز السرفيس بالمحافظة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة التعريفة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

أداء ركعتي سنة الفجر

هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد الانتهاء من الصلاة؟.. الأزهر يجيب

ترشيحاتنا

الاهلي

أحمد حسام عوض: نمتلك رؤيةً متكاملةً لتعظيم استثمارات الأهلي

منتخب مصر للهوكي للرجال

اليوم.. مصر تواجه جنوب إفريقيا على لقب كأس الأمم الأفريقية للهوكي رجال

مصطفى أبو زهرة

مصطفى أبو زهرة: فخور بالعمل مع أبو ريدة.. وخطة لوضع الكرة المصرية في مكانها الصحيح

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد