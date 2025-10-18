محافظ كفر الشيخ يوجه بتغيير عدد من خطوط مياه الشرب بالرياض.. صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إحلال وتغيير عدد من خطوط مياه الشرب، تضمنت تغيير خط مياه أسبوستس 4 بوصة بمواسير بلاستيك 4 بوصة بقرية البشاير ابتداءً من كوبري المجاهدة حتى طريق زهران بطول 2250 مترًا.

كما تضمنت - أيضًا - ابتداءً من كوبري أبو ريا حتى جاد الله الشرقية بطول 1500 متر، وكذلك خط 4 بوصة ابتداءً من كوبري 50 حتى الدرملي بطول 850 مترًا، وخط 6 بوصة أمام مدرسة القادسية بطول 400 متر.

يأتي هذا تنفيذًا لخطة المحافظة في تحديث شبكات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول مياه نقية لجميع الأهالي، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن تقديره لأهالي القرية على تعاونهم الإيجابي وحرصهم على الصالح العام، مؤكدًا أن استجابات المحافظة السريعة تأتي ترجمة حقيقية لتوجه الدولة بضرورة الاقتراب من المواطنين والاستماع إليهم ميدانيًا والعمل على حل مشكلاتهم فورًا.

وشدد على استمرار المتابعة اليومية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة بما يضمن حياة كريمة لكل أبناء كفر الشيخ.