رئيس جمعية نقل البضائع: الزيادة في أسعار النقل ستكون في حدود 20% |فيديو
يكشف كواليس الإفراج عنه .. أسير فلسطيني: أنا ابن مصر وبدونها مفيش تقدّم |فيديو
ياسر ريان يسخر من مستوى فريق ديكاداها الصومالي: «قدامى الزمالك يكسبوه 6»
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان توصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار
مُستعدة للعمل كضامن.. تركيا تحذر: غياب حل الدولتين يعني حربًا أخرى في الأفق
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
ديني

حكم عمل وليمة عند الرجوع من السفر .. الإفتاء تجيب

شيماء جمال

حكم عمل وليمة عند الرجوع من السفر الطويل؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الوليمة عند الرجوع من السفر الطويل،  تسمى النَّقِيعَة، وهي مشتقة من النقع وهو الغبار؛ لأنَّ المسافر يأتي وعليه غبار السفر، وتطلق على الطعام الذي يصنعه القادم من السفر أو يصنع له، كما في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (8/ 362، ط. دار صادر)، ولها إطلاق آخر في اللغة؛ فتُطلق على الطعام الذي يصنع عند الإملاك وهو التزويج. يُنظر: "الزاهر" لأبي منصور الأزهري (ص: 211).

واصطلاح الفقهاء على إطلاقها على طعام القادم من السفر.

قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (15/ 16، ط. دار إحياء التراث): [وهذا الطعام يسمى النَّقِيعة، بفتح النون وكسر القاف: مشتق من النقع، وهو الغبار؛ لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر] اهـ.

واوضحت أن عمل النَّقِيعَةِ ودعوة الناس إليها عند قدوم المسافر من سفر من الأسفار هو صنيع مُستحسَنٌ يتفق مع أصول الشرع وجاءت بأصله السنة النبوية المشرفة.

 فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً" أخرجه الإمام البخاري، وبوَّب له بـ (باب الطعام عند القدوم). وفيه: استحباب الضيافة والإطعام عند القدوم من السفر... وهو من فعل السلف، كما في "شرح صحيح البخاري" للإمام ابن بطال (5/ 243، ط. مكتبة الرشد).

قال المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (6/ 2516) عند شرح حديث جابر رضي الله عنه السابق: [السُّنَّةُ لمن قَدِم من السفر: أن يُضيِّفَ بِقَدْر وُسْعِهِ، ذكره الطيبي، وقال ابن الْمَلَكِ: الضيافة سُنَّةٌ بعد القُدوم] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 400): [يستحب النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر ويطلق على ما يعمله المسافر القادم وعلى ما يعمله غيره له] اهـ.

وقد فرَّق الحنابلة بين أن تُصنع من القادم فأسمَوْها: "التحفة"، وبين أن تُصنع له فأسمَوْها: "النقيعة"، كما في "شرح منتهى الإرادات" للإمام البهوتي (3/ 32).

حكم عمل الولائم

قالت دار الإفتاء ان لفظ الوليمة مشتق من الوَلْم، وهو الاجتماع، والمشهور استعمالها مطلقة عن أيّ قيد في العُرس، وتستعمل في غيره بقيد، وتقع على كل طعام يُتَّخذ لسرور حادث من عرسٍ وغيره، وتحصل بذبح وغيره، وباللحم وغيره، مما يصدق عليه معنى الطعام، بأي صنف من صنوف الطعام.

وبينت ان الأصل في جميع الولائم الإباحة، سواء كانت شكرًا لله على تجدد النعم في كل عام، أو بعد اليوم الخامس عشر من شهر رمضان أو في عيد الأضحى أو في شهر رجب أو عند الزواج، أو عند الإنجاب، أو بناء بيت جديد أو القدوم من السفر الطويل أو الشفاء من الأمراض، فكلها مندرجة تحت إطعام الطعام المندوب إليه شرعًا، مع مراعاة عدم الإسراف والتبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم والمشرب والمفرش أو شيئًا من اللهو المحرم، وألا يُخَصَّ فيها الأغنياء دون الفقراء؛ تحقيقًا لمعاني الإحسان والأدب وجبر الخواطر.

وليمة حكم عمل وليمة عند الرجوع من السفر الوليمة عند الرجوع من السفر الرجوع من السفر السفر النَّقِيعَةِ

