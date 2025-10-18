برونو فيرنانديز يدعم أموريم قبل مواجهة مانشتر يوناتيد وليفربول

قبل ساعات من القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حرص البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد الشياطين الحمر، على توجيه رسالة دعم قوية لمواطنه روبن أموريم، المدير الفني الجديد للفريق، مؤكدًا ثقته في قدرته على إعادة التوازن للنادي وإعادته إلى مكانته الطبيعية بين كبار أوروبا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، تحدث فيرنانديز بصراحة عن طبيعة الضغوط داخل مانشستر يونايتد، قائلاً: «أي مدرب يأتي إلى مانشستر يونايتد يكون على بُعد مباراة واحدة فقط من الدخول في أزمة، هكذا هي الأمور دائمًا في هذا النادي الكبير».

وأضاف قائد الفريق: «في مانشستر يونايتد لا يوجد مجال للراحة، فإذا فزت في مباراة واحدة يقول الجميع إنك ستفوز بالدوري، أما إذا خسرت مباراة فستجد نفسك في أزمة يُقال إنك لن تخرج منها أبدًا، وهذا ما يجعل التدريب هنا تحديًا حقيقيًا».

فيرنانديز، الذي يرتدي قميص يونايتد منذ ست سنوات عمل خلالها مع ثلاثة مدربين مختلفين، أشار إلى أن الاستقرار الفني هو ما يحتاجه الفريق في الوقت الحالي قائلاً: «الفريق بحاجة إلى الاستقرار، ونحن كلاعبين نؤمن تمامًا بأن روبن أموريم هو الرجل القادر على المساعدة في إعادة النادي إلى وضعه الطبيعي».

وختم حديثه قائلاً: «أموريم ليس مختلفًا عن المدربين الذين سبقوه من حيث الطموح، لكنه يمتلك الشجاعة الكافية لقبول التحدي والعمل على إعادة مانشستر يونايتد إلى مكانته الحقيقية كمنافس دائم على البطولات».

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نارية أمام غريمه التقليدي ليفربول مساء غدٍ الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الشياطين الحمر اللقاء وهم في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط فقط بعد بداية متذبذبة هذا الموسم، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة لأموريم الذي يسعى إلى تحقيق انتصار قد يمنحه دفعة معنوية كبيرة في بداية تجربته مع النادي العريق.