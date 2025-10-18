قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
ضياء رشوان: نتنياهو يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية
البنك الأهلي يتقدم بهدف نظيف على الجونة بالشوط الأول في الدوري
ضياء رشوان: اتفاق شرم الشيخ منع تهجير الفلسطينيين بأي شكل حتى الطوعي
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والجونة بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

برونو فيرنانديز يدعم أموريم قبل مواجهة مانشتر يوناتيد وليفربول

روبن أموريم
روبن أموريم
إسلام مقلد

قبل ساعات من القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حرص البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد الشياطين الحمر، على توجيه رسالة دعم قوية لمواطنه روبن أموريم، المدير الفني الجديد للفريق، مؤكدًا ثقته في قدرته على إعادة التوازن للنادي وإعادته إلى مكانته الطبيعية بين كبار أوروبا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، تحدث فيرنانديز بصراحة عن طبيعة الضغوط داخل مانشستر يونايتد، قائلاً: «أي مدرب يأتي إلى مانشستر يونايتد يكون على بُعد مباراة واحدة فقط من الدخول في أزمة، هكذا هي الأمور دائمًا في هذا النادي الكبير».

وأضاف قائد الفريق: «في مانشستر يونايتد لا يوجد مجال للراحة، فإذا فزت في مباراة واحدة يقول الجميع إنك ستفوز بالدوري، أما إذا خسرت مباراة فستجد نفسك في أزمة يُقال إنك لن تخرج منها أبدًا، وهذا ما يجعل التدريب هنا تحديًا حقيقيًا».

فيرنانديز، الذي يرتدي قميص يونايتد منذ ست سنوات عمل خلالها مع ثلاثة مدربين مختلفين، أشار إلى أن الاستقرار الفني هو ما يحتاجه الفريق في الوقت الحالي قائلاً: «الفريق بحاجة إلى الاستقرار، ونحن كلاعبين نؤمن تمامًا بأن روبن أموريم هو الرجل القادر على المساعدة في إعادة النادي إلى وضعه الطبيعي».

وختم حديثه قائلاً: «أموريم ليس مختلفًا عن المدربين الذين سبقوه من حيث الطموح، لكنه يمتلك الشجاعة الكافية لقبول التحدي والعمل على إعادة مانشستر يونايتد إلى مكانته الحقيقية كمنافس دائم على البطولات».

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نارية أمام غريمه التقليدي ليفربول مساء غدٍ الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الشياطين الحمر اللقاء وهم في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط فقط بعد بداية متذبذبة هذا الموسم، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة لأموريم الذي يسعى إلى تحقيق انتصار قد يمنحه دفعة معنوية كبيرة في بداية تجربته مع النادي العريق.

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

أسعار الدواجن

عاودت التراجع.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

بهاء أبو شقة ، وكيل مجلس الشيوخ السابق

أبو شقة يهنئ رئيس الشيوخ المنتخب والوكيلين : قمم شامخة في جميع المناحي

المشروعات الصغيرة - أرشيفية

خبير: التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة تعيد الحياة للمصانع

محمود عصام، عضو مجلس النواب

برلماني: المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

