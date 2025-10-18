قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة أول متجر دائم لعرض وبيع المنتجات الحرفية والفنية نتاج ورش الهيئة، وذلك بمسرح فوزي فوزي بمحافظة أسوان، ضمن فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، في إطار الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

شهد الافتتاح اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، بحضور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وتغريد كامل مدير عام التسويق والمبيعات، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية والإعلاميين.

يضم المتجر مجموعة متميزة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تجسد أصالة الفن المصري، وتشمل السجاد اليدوي، والمكرميات المستوحاة من البيئة الريفية، والكليم اليدوي، إلى جانب أعمال فن الأركت، وقطع الديكوباج والريزن، فضلا عن منتجات الحلي والإكسسوارات المصنوعة من الأحجار الكريمة، والحقائب اليدوية من الخرز والجلد الطبيعي، وأعمال الحفر على الصدف التي تبرز جمال الحرف المصرية الأصيلة.

وأكد اللواء خالد اللبان أن المتجر يعد الأول من نوعه لمنتجات الهيئة في منطقة سياحية، ويهدف إلى دعم الحرفيين وتشجيع الصناعات اليدوية، وتعريف السائحين والزائرين بروح التراث المصري الأصيل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح متجر جديد بمدينة الغردقة، ضمن خطة الهيئة لتعزيز الاستفادة من منتجاتها وتسويقها وتعظيم مواردها، مضيفا أن الهيئة تستعد لإطلاق خدمة التسويق الإلكتروني قريبا.

وتتواصل مساء اليوم فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس" بعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، حيث تقدم فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عرضها على مسرح فوزي فوزي، وفرقة بورسعيد على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين، وفرقة ملوي بقصر ثقافة الرديسية، وفرقة الأنفوشي بقصر ثقافة السباعية، وفرقة سوهاج بقصر ثقافة كوم أمبو، وفرقة الأقصر بمكتبة الطفل بدراو، وفرقة العريش بقصر ثقافة توشكى، بينما تقدم فرقة أسوان فقراتها المميزة بميدان المحطة.

ويُقام المهرجان بإشراف وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد وفرع ثقافة أسوان وتختتم فعالياته صباح الأربعاء 22 أكتوبر بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل، بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس.