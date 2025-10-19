إسلام صادق عن سداسية الزمالك: مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها

علق الإعلامي إسلام صادق علي سداسية القلعة البيضاء أمام دكيداها الصومالي بالكونفدرالية.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها في بداية المشوار الأفريقي والساحر بيزيرا يقود الأبيض للفوز بسداسية على دكيداها الصومالي بالكونفدرالية..والجماهير تهتف بالمطالبة بعودة أرض اكتوبر!".

وكان قد أشار أحمد عادل لاعب الأهلي السابق إلى أنه لا يوجد نادٍ في مصر يستطيع أن يأخذ مكان الزمالك في المنافسات المختلفة.

وقال أحمد عادل في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "DMC": مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك".

وتابع: "يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك تصرف بشكل غريب مع الجزيري، ويجب على المدرب الاعتماد على الجزيري في المباريات الأفريقية".

وأكمل: "الأهلي لم يكابر في الخطأ، وأقال ريبيرو وتعاقد مع مدرب آخر، رغم أن المسئولين أخذوا فترة كبيرة في التعاقد، ولكن الأهلي لم يُكابر في الخطأ".