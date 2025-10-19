إسلام صادق يعلق على تتويج بيراميدز ببطولة كأس السوبر الأفريقي 2025

علق الإعلامي إسلام صادق علي فوز نادي بيراميدز ببطولة كأس السوبر الأفريقي لعام 2025.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" بيراميدز "زعيم إفريقيا " يحصد لقب "سوبر القارة السمراء" على حساب نهضة بركان ويحفظ هيبة الكرة المصرية ببطولة قارية جديدة".

وأضاف نادي بيراميدز المصري، إنجازًا آخر إلى تاريخه الكروي بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي لعام 2025، بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي بهدف مقابل لا شيء.

وقد أتى الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي ليمنح فريقه هذا اللقب الغالي.

واستضاف ملعب «الدفاع الجوي- 30 يونيو» مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي أمس السبت، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي 2025.

أحرز المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي هدف بيراميدز في الدقيقة الـ 75، من عمر المواجهة، بتسديدة قوية.

بتلك النتيجة تُوج نادي بيراميدز بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، عقب تتويجه أيضًا بكأس دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25، على حساب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وخاض فريق نهضة بركان المغربي مباراة بيراميدز، في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2025، بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-25.

كما بات فريق بيراميدز ثالث الفرق المصرية المُتوجة بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد الأهلي والزمالك قطبي كرة القدم داخل أراضي المحروسة.

إنجازات تاريخية لنادي بيراميدز

هذا التتويج يمثل ثأرًا لبيراميدز، حيث كان قد تعرضت للخسارة في أول نهائي أفريقي له عام 2020 على يد نفس الفريق، نهضة بركان، عندما أقيم اللقاء في ملعب مولاي الأمير عبد الله بالرباط.

في تلك المباراة، انتهت النتيجة بفوز نهضة بركان 1-0، مما زاد من أهمية الفوز الحالي وتحقيق اللقب.

توج بيراميدز بهذا اللقب ليكون اللقب المصري الرابع عشر في تاريخ السوبر الأفريقي، والذي انطلق عام 1993. يظل الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 8 ألقاب، يليه الزمالك بـ 5 ألقاب. لكن مع احتفاظ بيراميدز بهذا اللقب، يفتح آفاق جديدة في مسيرته ويعزز من مكانته في الساحة الأفريقية.

كما أضاف بيراميدز، بطولة أفريقية جديدة إلى رصيد بطولاته وذلك عقب نجاحه في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

كم حصد بيراميدز من السوبر الأفريقي؟

بجانب اللقب، استطاع بيراميدز أيضًا أن يعزز خزينته المالية، حيث حصل على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد تتويجه بالسوبر الأفريقي.

كما نال النادي 4 ملايين دولار بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، مما ينقله إلى قيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه مصري.

يتطلع بيراميدز لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولات القادمة، حيث أنه من المتوقع أن يحصل على مبلغ إضافي قدره 2 مليون دولار في حال استمراره في الأداء الجيد في منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية لعام 2025.