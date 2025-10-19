شيكابالا: مشروع بيراميدز ناجح وبدأ يجني ثماره

أشاد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه فريق بيراميدز في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المشروع الرياضي للنادي بات يجني ثماره بعد فترة من الشكوك.

وقال شيكابالا، خلال مداخلة ببرنامج «الكورة مع فايق» عبر قناة «MBC مصر 2»، إن بيراميدز تم تأسيسه بشكل صحيح، مضيفًا: "الناس في البداية كانت بتشكك في المشروع، لكنه أخذ وقته والنتائج بدأت تظهر الآن."

وأوضح أن مواجهة الفريق أمام النادي الأهلي شكّلت نقطة تحول في أداء اللاعبين، مؤكدًا أن المباراة كانت دافعًا قويًا لهم بعد حالة من الاكتفاء التي شعر بها اللاعبون عقب التتويج ببطولة أفريقيا.

وأضاف: "مباراة الأهلي جاءت في توقيت مناسب، فوقت الفريق ووضعتهم على الطريق الذي يريدون السير فيه."

وأكد شيكابالا أن بيراميدز بات الآن منافسًا قويًا على البطولات، بفضل استقراره الإداري والفني، وتطور لاعبيه بشكل ملحوظ.



