شيكابالا: محمد هاني يرد على الانتقادات بأدائه في الملعب

أثنى محمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم نادي الزمالك السابق، على الأداء الذي يقدمه محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يثبت جدارته داخل الملعب رغم الهجوم والانتقادات المستمرة التي يتعرض لها من الجماهير والإعلام.

وقال شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق» عبر قناة «MBC مصر 2»، إن هاني يرد على الانتقادات بأدائه فقط، مضيفًا:«اللي بيعمله محمد هاني هو إنه مبيردش على حد، وبيلعب فقط، هي صعبة طبعًا، لكن هي دي الكورة».

وأوضح أن استمرار الاعتماد على اللاعب من جانب جميع المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي، وكذلك مدربي المنتخب الوطني، يؤكد ثقتهم الكبيرة في قدراته، قائلاً:«كل المدربين اللي مسكوا الأهلي لعبوا محمد هاني، وأيضًا مدربين منتخب مصر بيختاروا محمد هاني، فهو بيرد بلعبه».

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم الجماهير للمدافعين يختلف عن المهاجمين، حيث قال:«الناس لما الأهلي بيكسب بتبص على المهاجمين، لكن لما يخسر أو يكون في تعثر، بتبص على المدافعين».