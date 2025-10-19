قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يبحث مجهودات إحلال وصيانة محطات رفع المياه
سكولز يفتح النار على ماجواير وشاو وكاسيميرو: غير قادرين على مجاراة البريميرليج
بحضور زاهي حواس ونور خطاب.. حماقي يتألق بأضخم حفل في القاهرة الجديدة| صور
الخارجية: مخرجات منتدى أسوان سوف تأخذ طريقها للتنفيذ العملي من خلال القاهرة لتسوية النزاعات
بدر عبد العاطي: مبادرة «السويس والبحر الأحمر» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم
عقوبات بالجملة في انتظار المتورطين في إزعاج السياح وفقا للقانون
3 مواجهات قوية تجهز سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري
أشرف العربي: الذكاء الاصطناعي يمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا
الرئيس السيسي: نشهد عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى
إبراهيم عبد الجواد: بيراميدز بيثبت إنه داخل ينافس على كل البطولات وبقوة
3 استثناءات من التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها التعدي على أملاك الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد - ليفربول
مانشستر يونايتد - ليفربول
إسراء أشرف

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم قمة نارية مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، حيث يصطدم ليفربول بمانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

يدخل ليفربول المواجهة محتلاً وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات مقابل هزيمتين، ويطمح لاستعادة صدارة البريميرليج من أرسنال بعد فترة التوقف الدولي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتبث شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم إذاعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports HD1.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز في اللقاء، وهو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 16 هدفًا، ويسعى لمواصلة تألقه أمام خصمه المفضل.

في المقابل، يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة بعد بداية متذبذبة، خاصة أنه يدخل اللقاء منتشيًا بفوز مهم على سندرلاند ويتطلع للبناء عليه في هذه المواجهة القوية.

ويسعى ليفربول حامل اللقب إلى استعادة توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف البطولات أفقدته الصدارة بفارق نقطة عن أرسنال (16 مقابل 15)، بينما يتطلع فريق "الشياطين الحمر" بقيادة البرتغالي روبن أموريم إلى تحقيق انتصار نادر خارج الديار.

ويعتمد ليفربول على سجله المميز أمام مانشستر يونايتد، إذ خسر مباراة واحدة فقط في آخر 14 مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل هذه القمة المنتظرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حماس: نرفض ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكنا اتفاق غزة

صورة أرشيفية

قانوني: استجواب المتهم دون حضور محامٍ يخالف الدستور ويضعف ضمانات العدالة

صورة أرشيفية

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد