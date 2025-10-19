قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الإسكان: تكثيف العمل لرفع نسب الإنجاز في مشروعات سفنكس الجديدة

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

تابع مسئولو جهاز مدينة سفنكس الجديدة، في جولة تفقدية أعمال تنفيذ المرافق " فرمة - مياه - صرف" بالمرحلة الأولى العاجلة للمدينة، بهدف دفع الأعمال والوقوف على نسب الإنجاز الخاص بالمشروعات الجارية.


وخلال الجولة، أكد مسئولو الجهاز للشركات المنفذة وجهات الإشراف على ضرورة تكثيف العمل لرفع نسب الإنجاز، وكذلك ضرورة مراعاة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال مراحل التنفيذ حفاظا على سلامة الجميع.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة سفنكس الجديدة، محور سفنكس بالمدينة لمتابعة أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية، والتنبيه على ضرورة سرعة إنهاء أعمال الأسفلت حتى يتم تحقيق الاستفادة الكاملة من المحور لما له من أهمية كبيرة في تنمية المدينة.

سفنكس الجديدة المجتمعات العمرانية المشروعات الجارية

