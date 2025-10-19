محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بسيدي سالم | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف شارع المجزر بمركز سيدي سالم، بطول 200 متر وعرض 10 أمتار، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية، وذلك تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الطرق يمثل أولوية في خطط التنمية التي تنفذها الدولة، نظرًا لدوره المحوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال، والانتهاء منها ضمن الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة والالتزام بكافة المواصفات الفنية، واتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري تنفيذها تتم متابعتها ميدانيًا بشكل دوري، مع إعداد تقارير فنية توضح الموقف التنفيذي، موجهًا بوضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ، من حيث موعد البدء والانتهاء ونسب الإنجاز، طبقاً للمواصفات الفنية.