محافظ كفر الشيخ يهنئ منتخب الطائرة البارالمبية بكأس العالم

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة المشاركين ضمن صفوف المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية، بعد تتويج المنتخب المصري بطلاً لكأس العالم في البطولة التي أُقيمت بمدينة إنديانابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب فوزه المستحق على المنتخب البرازيلي بنتيجة 3/1 في المباراة النهائية .

أعرب محافظ كفرالشيخ عن فخره واعتزازه بأبطال المحافظة الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، مثمنًا ما قدموه من أداء مشرف يعكس روح العزيمة والإصرار التي تميز أبناء كفرالشيخ، قائلاً «نفتخر بأبطال كفرالشيخ الذين رفعوا راية مصر في بطولة العالم، ونتمنى لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الرياضية المقبلة، استعدادًا للمشاركة في بارالمبياد لوس أنجلوس 2028، ليواصلوا مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية» موجهًا الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لأبطال مصر من ذوي الهمم.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن أبطال المحافظة هم الكابتن محمد سعد مدرب بالجهاز الفني للاتحاد، واللاعبون الكابتن مطاوع عبدالباقي أبوالخير، وحماده سيد علي، والكابتن أحمد محمد حسني، مؤكداً أنهم نموذج مشرف للإرادة والتحدي.