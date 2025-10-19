قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ منتخب الطائرة البارالمبية بكأس العالم

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
محمود زيدان

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة المشاركين ضمن صفوف المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية، بعد تتويج المنتخب المصري بطلاً لكأس العالم في البطولة التي أُقيمت بمدينة إنديانابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب فوزه المستحق على المنتخب البرازيلي بنتيجة 3/1 في المباراة النهائية .

أعرب محافظ كفرالشيخ عن فخره واعتزازه بأبطال المحافظة الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، مثمنًا ما قدموه من أداء مشرف يعكس روح العزيمة والإصرار التي تميز أبناء كفرالشيخ، قائلاً «نفتخر بأبطال كفرالشيخ الذين رفعوا راية مصر في بطولة العالم، ونتمنى لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الرياضية المقبلة، استعدادًا للمشاركة في بارالمبياد لوس أنجلوس 2028، ليواصلوا مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية» موجهًا الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لأبطال مصر من ذوي الهمم.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن أبطال المحافظة هم الكابتن محمد سعد مدرب بالجهاز الفني للاتحاد، واللاعبون الكابتن مطاوع عبدالباقي أبوالخير، وحماده سيد علي، والكابتن أحمد محمد حسني، مؤكداً أنهم نموذج مشرف للإرادة والتحدي.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على هجوم حماس على قواتها

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على هجوم حماس ضد قواتها

صورة أرشيفية

المتحدثة باسم حكومة الاحتلال: تسلمنا اليوم من قطاع غزة جثة رهينة تايلندي

وزير الخارجية

على هامش منتدى أسوان.. وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول منطقة الساحل

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد