نائب محافظ الحيزة يوجه بسرعة توفير الكهرباء لمحطة الصرف الصحي بـ منيل شيحة

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أبو النمرس، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية المستمرة علي مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة وأزالة المعوقات التي قد تواجه المشروعات الجاري تنفيذها تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية وتشغيلها في أقرب وقت.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، سير أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجة تنفيذ المشروع.

ووجه الشهابي، بسرعة الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لمحطة رفع الصرف الصحي تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي وأجراء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي خلال الفترة القادمة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع أحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمدينة أبوالنمرس للقضاء علي مشكلة طفوحات مياة الصرف الصحي المستمرة.

حيث أستمع النائب الي شرح من المهندسين المشرفين علي المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الأنجاز موجها بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

ووجه نائب محافظ الجيزة، باستمرار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال والأنتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة مسؤلي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب و الصرف الصحي و شركة مياة الشرب و الصرف الصحي بالجيزة و شركة كهرباء جنوب القاهرة والري والشركات المنفذة للأعمال.