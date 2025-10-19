محافظ كفرالشيخ يكرم فريق عمل مركز نظم المعلومات الجيومكانية | صور

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فريق عمل مركز نظم المعلومات الجيومكانية بالديوان العام، وعددًا من مديري الوحدات الفرعية المتميزة بالمراكز والمدن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، تقديرًا لجهودهم البارزة في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل وتحقيق مؤشرات إنجاز مرتفعة في مختلف الملفات الرقمية والمشروعات الجيومكانية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ حرصه على تحفيز الكوادر المتميزة وتشجيع العاملين على مضاعفة الجهد في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات المكانية بما يخدم خطط التطوير العمراني والخدمات العامة، ومواجهة التعديات، والمساهمة في متابعة الأعمال الميدانية بدقة وفاعلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وموجهًا باستمرار الدعم للمتميزين وتشجيع المبادرات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وشمل التكريم العاملين بمركز نظم المعلومات الجيومكانية بالديوان العام وهم أحمد السعيد عبدالحميد عجلان مدير مركز الجيومكانية، مروة العراقي فرهود رئيس قسم مراقبة الجودة، مروة عثمان إسماعيل رئيس قسم التحليلات والتقارير، محمد رضا محمد سليمان قنديل رئيس قسم الدعم الإداري، محمد عوض بسطويسي رئيس قسم التدقيق الإحصائي، محمد إسماعيل مصطفى رئيس قسم الدعم الفني.

كما شمل التكريم: عطية علي عطية، محمد عثمان إسماعيل عثمان، عبير عباس عبدالباسط، أميرة أيمن الشافعي، هشام عبد الحميد عبد اللطيف السيد، هدى عزام كمال، آية أحمد أبو الفتوح شيحة، هاجر محمد فتوح النوساني، إيمان إبراهيم كمال أحمد أبو جبل، علياء محمود شريف عبدالسلام، شيماء أحمد حامد عبدالمجيد، فاطمة السيد عبدالمنصف السيد، بلال بسيوني الشاملي غازي، محمد عصام الطنطاوي، مجدي محمد حسين السعداوي، إبراهيم محمد علي عبداللطيف، أحمد محمد صبري إسماعيل، حمدي جمال محمد الصعيدي، أمير سالم محمد عطية محمد سالم، رشاد رشاد مصطفى أبو زايد، ووردة السيد بسيوني سيد أحمد.

كما جرى تكريم مديري الوحدات الفرعية بالمراكز والمدن وهم هناء عبد السلام عبد الونيس ضيف الله مدير الوحدة الفرعية بمركز كفرالشيخ، وهنيات أحمد صبحي عامر مدير الوحدة الفرعية بمسير، وإيناس محمد لمعي حسن مدير الوحدة الفرعية بدسوق، ووفاء أحمد علي المغازي مدير الوحدة الفرعية بالرياض، ومحب الجالي سعد مدير الوحدة الفرعية بسيدي سالم، ومحمد عبدالواحد عبدالعال حجازي مدير الوحدة الفرعية بمطوبس، وصابرين لطفي محمد محمد مصطفى مدير الوحدة الفرعية ببرج البرلس، وذلك تقديرًا لجهودهم وتميزهم في إدارة الوحدات الجيومكانية بالمراكز والمدن ومساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية فى إطار العمل المؤسسي.