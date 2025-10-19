دعم فلسطين: إسرائيل خرقت اتفاق التهدئة أكثر من 140 مرة

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن إسرائيل خرقت اتفاق التهدئة أكثر من 140 مرة، مشيرًا إلى أن أحدث هذه الخروقات تمثلت في اعتداء على مقهى أدى إلى استشهاد أكثر من 10 مواطنين وإصابة آخرين، إلى جانب استهدافات متكررة ومتعددة لمناطق مدنية في قطاع غزة.

وأوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع على فضائية DMC، أن هذه الانتهاكات تهدف إلى تحسين صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل ما يبدو أنه بداية حملة انتخابية داخل دولة الاحتلال، مؤكدًا أن البيان الأمريكي الأخير جاء ليعيد الأمور إلى نصابها بعض الشيء، عبر إظهار حرص واشنطن على تثبيت التهدئة، رغم تساهلها مع ممارسات نتنياهو وإغلاقه لمعبر رفح، وغض الطرف عن نقص المساعدات والمعدات الإنسانية اللازمة.

وشدد الدكتور صلاح عبد العاطي، على أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا فاعلًا من الوسطاء لوقف اعتداءات الاحتلال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس ردت ببيان أكدت فيه التزامها باتفاق وقف إطلاق النار ونفت مسؤوليتها عن الحادث الأخير، مرجحة أن يكون ناتجًا عن قوة ناسفة مزروعة منذ ما قبل الهدنة.

وأوضح الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين أن إسرائيل تحاول تضخيم قضية رفات الجثامين وتتهم الفلسطينيين بانتهاكات غير دقيقة، بينما الحقيقة أن إسرائيل هي من تعطل صفقة تبادل الأسرى ورفات الضحايا وفق تسريبات أمنية، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى لفرض سيطرة أمنية على قطاع غزة على غرار النموذج اللبناني، وهو ما ترفضه جميع دول الوساطة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.