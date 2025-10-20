متحف السويس القومي يشارك في حفل مهرجان السمك الأول 

شارك متحف السويس القومي ،في الاحتفال بمهرجان السمك الأول بالتعاون مع محافظة السويس،فى إطار دعم الفعاليات والمناسبات المتعلقة بالمحافظة.



أوضحت إدارة متحف السويس القومي،أننا نفذنا جولات إرشادية لطلاب المدارس ، بالإضافة إلى التركيز فيها على قاعتي سيزوستريس وقاعه الملاحه والتجارة ،والتركيز على أدوات الصيد واشكال المراكب وتطورها عبر العصور التاريخيه .



أشارت إدارة المتحف ،إلى الاستعانه بأحد الصيادين لتنفيذ ورشة حكي للطلاب تم التعريف فيها بمهنه الصيد مع عرض اشكال لشباك الصيد الحديثه وتعريف الطلاب بمهنه البمبوطيه والتي اشتهرت بها مدن القناة .

يذكر أن أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب ٢٠٠٠ قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال ١٢ قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.