إشارات بتقربنا فاعلية بـ متحف ملوي لدمج الصم في الأنشطة الفنية

نظم متحف ملوي فعالية "إشارات بتقرّبنا"، لجمع التعلم البصري والتعبير الإبداعي ، وذلك في إطار تعزيز دمج فئة الصم وضعاف السمع في الأنشطة الثقافية والفنية.



أوضحت إدارة متحف ملوي ،أن بدأت الفعالية بجولة إرشادية بلغة الإشارة داخل قاعات المتحف، تعرّف فيها المشاركون على المقتنيات والتاريخ المعروض بطريقة تفاعلية ودامجة ، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان "ارسم حرفك بإيدك"، عبّر فيها المشاركون عن أنفسهم من خلال رسم الحروف بلغة الإشارة وتكوين كلمات تحمل معانٍ خاصة.

أشارت إدارة المتحف،إلى أنه في ختام اليوم، قدّم الطلاب من فئة الصم وضعاف السمع أعمالهم الفنية التي جسّدت قدرتهم على التعبير والتواصل من خلال الفن.

يذكر أن أعلن متحف ملوي عن بدءً تشغيل المنظومة الإلكترونية لتذاكر الدخول إلي المتحف ،وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ، ليلتحق بركب رقمنة المتاحف.



قالت إدارة متحف ملوى ، أنه يصنف كمتحف اقليمي واجهته تقارب واجهة المعابد اليونانية حيث يتكون من طابقين، تبلغ مساحة المتحف الكلية 2500متر ويتكون المتحف من طابقين الطابق الأول يضم ثلاثة قاعات للعرض والطابق الثاني مكتبة وقاعات للأنشطة.



أوضحت إدارة المتحف ، أن يعرض 950 قطعة في ثلاث قاعات للعرض المتحفي، حيث يعتبر المتحف مرآه للعصور التاريخية التي مرت على مصر الوسطي، وتشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تضم موضوعات تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية ‏القديمة.