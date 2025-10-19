من الرئيس إلى أمين السر.. ضوابط انتخاب هيئات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، والبالغ عددها 14 لجنة، وذلك في إطار انطلاق أعمال دور الانعقاد الجديد للمجلس.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس – الوكيلان – أمين السر)، حيث تنص المادة 42 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويجوز لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

تشكيل قوائم اللجان النوعية

يعرض رئيس المجلس على الأعضاء القوائم النهائية وفقًا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات، وتُعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

كما تنص المادة 43 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تقديم طلبات الترشح

تقدم طلبات الترشح كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات للأعضاء، على أن تُجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يُشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح.

وفي حال عدم وجود أكثر من عدد المرشحين المطلوب، يُعلن انتخابهم بالتزكية دون إجراء اقتراع.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويُبلغ بها الوزراء المعنيين الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات كل لجنة.

كما نصت المادة 44 من اللائحة على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.