قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاب الكاميروني لـ اليد
يد الأهلي رجال يتأهل لنهائي إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة درب السلطان وريد ستار
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه سيكون أهم متاحف العالم
حكم تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء: يحرمك من استحقاق ثواب الصلاة
فين الإنذار ؟| أحمد موسى عن سرقة متحف اللوفر: مفيش لمبة حمراء ولا أمن
القبض على ترزي صَوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على فيس بوك
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته
بمشاركة محمد صلاح .. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول بثنائية بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من الرئيس إلى أمين السر.. ضوابط انتخاب هيئات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، والبالغ عددها 14 لجنة، وذلك في إطار انطلاق أعمال دور الانعقاد الجديد للمجلس.

 ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس – الوكيلان – أمين السر)، حيث تنص المادة 42 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويجوز لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

تشكيل قوائم اللجان النوعية

يعرض رئيس المجلس على الأعضاء القوائم النهائية وفقًا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات، وتُعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

كما تنص المادة 43 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تقديم طلبات الترشح

تقدم طلبات الترشح كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات للأعضاء، على أن تُجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يُشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح.

وفي حال عدم وجود أكثر من عدد المرشحين المطلوب، يُعلن انتخابهم بالتزكية دون إجراء اقتراع.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويُبلغ بها الوزراء المعنيين الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات كل لجنة.

كما نصت المادة 44 من اللائحة على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

مجلس الشيوخ هيئات مكاتب اللجان النوعية ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية اللجان النوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

قضم الأظافر

مخاطر قضم الأظافر على القلب ..ولماذا يؤدي إلي الوفاة؟

الحرب الروسية الأوكرانية

كمال ريان: القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

معرض الاقصر للكتاب

أمسية مع الشاعر الكبير أحمد بخيت في معرض الأقصر للكتاب

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد