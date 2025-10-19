ولي العهد الأردني يشيد بجهود مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا في دعم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أشاد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ جميع مراحله وإنهاء الحرب وتعزيز الاستجابة الإنسانية دون انقطاع.



جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال لقاء عقده ولي العهد ، في العاصمة السلوفينية "ليوبليانا"، اليوم /الأحد/، مع رئيس الوزراء السلوفيني الدكتور روبرت غولوب، مندوبًا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون بين الأردن وسلوفينيا والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.



وأكد ولي العهد الأردني ، خلال اللقاء ، أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في مجال التحول الرقمي، داعيا إلى مواصلة توسيع التعاون في مختلف القطاعات.



وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه سلوفينيا في دعم جهود السلام ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، خصوصًا مع استعدادها لترؤس مجلس الأمن الدولي بدءًا من ديسمبر المقبل.



ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء السلوفيني، تطابق مواقف بلاده مع الأردن في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أهمية الحفاظ على التهدئة الشاملة في الضفة الغربية، ودور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وبحث الجانبان الأوضاع في سوريا وضرورة الحفاظ على وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها.