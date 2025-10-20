قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات

قررت جهات التحقيق، التحفظ على المضبوطات في واقعة ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.


 

كما قررت جهات التحقيقات تحديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.


 

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ومقتل 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية. 


 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية  قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.


 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ،أسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات " قتل – مخدرات – سلاح " بالشرقية.


 

وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم “قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة “ حشيش، هيدرو، أيس، هيروين “ – 35 ألف قرص مخدر – 12 قطعة سلاح نارى متنوعة"  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 109 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

