انقسامات داخل حكومة نتنياهو بعد قرار استئناف إدخال المساعدات إلى غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الأوساط السياسية في إسرائيل تشهد حاليًا نقاشات محتدمة عقب قرار الحكومة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في أعقاب ضغوط أمريكية ودولية.

وأوضحت أن وزراء من اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، عبّروا عن رفضهم للقرار، ووجّهوا انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفة أن بن جفير وصف القرار بأنه "تراجع مخزٍ"، معتبرًا أن السماح بعودة دخول المساعدات يمثل "رضوخًا غير مبرر".

وخلال جلسة الحكومة، طالب سموتريتش باستمرار العمليات العسكرية في غزة، مؤكدًا -بحسب وسائل إعلام عبرية- على ضرورة "نزع سلاح المقاومة" بشكل كامل.

وذكرت أبو شمسية أن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر رفيع أن القرار بإعادة إدخال المساعدات جاء بعد ضغوط مارستها الإدارة الأمريكية وعدد من الوسطاء الدوليين على الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن عملية إدخال المساعدات ستُستأنف صباح الغد عبر المعابر التي كانت تُستخدم سابقًا، دون أن يشمل ذلك معبر رفح، الذي لا يزال مغلقًا وتسيطر عليه إسرائيل منذ أشهر، ويُستخدم كورقة ضغط ضد حركة حماس.

وأشارت إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يشترط إعادة فتح معبر رفح بعودة جميع المحتجزين وجثامين القتلى الإسرائيليين من داخل القطاع.