قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الفرنسي: يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات لغزة
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص على طريق أكتوبر
جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انقسامات داخل حكومة نتنياهو بعد قرار استئناف إدخال المساعدات إلى غزة

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الأوساط السياسية في إسرائيل تشهد حاليًا نقاشات محتدمة عقب قرار الحكومة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في أعقاب ضغوط أمريكية ودولية.

وأوضحت أن وزراء من اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، عبّروا عن رفضهم للقرار، ووجّهوا انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفة أن بن جفير وصف القرار بأنه "تراجع مخزٍ"، معتبرًا أن السماح بعودة دخول المساعدات يمثل "رضوخًا غير مبرر".

وخلال جلسة الحكومة، طالب سموتريتش باستمرار العمليات العسكرية في غزة، مؤكدًا -بحسب وسائل إعلام عبرية- على ضرورة "نزع سلاح المقاومة" بشكل كامل.

وذكرت أبو شمسية أن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر رفيع أن القرار بإعادة إدخال المساعدات جاء بعد ضغوط مارستها الإدارة الأمريكية وعدد من الوسطاء الدوليين على الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن عملية إدخال المساعدات ستُستأنف صباح الغد عبر المعابر التي كانت تُستخدم سابقًا، دون أن يشمل ذلك معبر رفح، الذي لا يزال مغلقًا وتسيطر عليه إسرائيل منذ أشهر، ويُستخدم كورقة ضغط ضد حركة حماس.

وأشارت إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يشترط إعادة فتح معبر رفح بعودة جميع المحتجزين وجثامين القتلى الإسرائيليين من داخل القطاع.

القاهرة الإخبارية القدس المساعدات نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ارشيفية

بمفك في رأسه.. مصرع طالب على يد زميله بالدقهلية

ترشيحاتنا

مؤسسة زاهي حواس

"معابد أبو سمبل.. ملحمة البشر والحجر " محاضرة لمؤسسة زاهى حواس

رسامة شمامسة جدد

تدشين أواني خدمة ورسامة شمامسة بقرية النجارين على يد الأنبا بقطر

صلوات سيامة قدس الأرشمندريت سيميون

سيامة رئيس أساقفة جديد على سيناء| صور

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد