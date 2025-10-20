محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الإنارة ومواصلة حملات الصيانة الدورية للشبكات

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة شبكة الإنارة ومواصلة حملات الصيانة الدورية للشبكات والأعمدة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بإصلاح الأعطال .



وفي هذا الإطار، نفذت إدارة الكهرباء حي ثان المنتزة، أعمال رفع شبكة هوائية وكشاف ليد من على عامود آيل للسقوط، والتركيب على عامود تم وضعه بدلا منه، بشارع الفلل في سيكلام، وتركيب 5 غرف للتفتيش وإصلاح قفلة بكابل تغذية وصيانة وإنارة 10 عامود ليد بشارع أطلس وتفرعاته، وتركيب 4 كشاف ليد وصيانة وإنارة 6 كشاف ليد أذرع بتفرعات شارع المستشارين بمنطقة طوسون .



وناشد الحي المواطنين بعدم العبث بالكابلات والأعمدة والإبلاغ عن الأعطال فور حدوثها.



وتابع حي غرب، أعمال رفع كفاءة الإضاءة بنطاق الحي، حيث تم صيانة الكشافات الكهربائية بالشوارع، ورفع سلك ساقط وربطه وتأمينه وإنارة جزء مطفئ بشارع الأمان، وشداد وربط شبكة مقطوعة وإنارة وتركيب كشافات ليد بمنطقة النوبارية.



وقام حي وسط، بإنارة 14 عامودا بمحور المحمودية، وصيانة 23 عامودا بشارع نادى الاتحاد بأبيس، وصيانة الكشافات والشبكة الهوائية بأبيس .



وواصل مركز ومدينة برج العرب، جهود رفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة، وصيانة 20 كشافا بنطاق المركز والمدينة، وصيانة ورفع كفاءة 10 كشافات بنجع السمالوسي بالكيلو 45 بنطاق قرية أبوصير، وصيانة ورفع كفاءة 10 كشافات إضاءة بنجع مستور بالكيلو 46 بنطاق قرية أبوصير، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

