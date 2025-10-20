قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الإنارة ومواصلة حملات الصيانة الدورية للشبكات

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة شبكة الإنارة ومواصلة حملات الصيانة الدورية للشبكات والأعمدة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بإصلاح الأعطال . 


وفي هذا الإطار، نفذت إدارة الكهرباء حي ثان المنتزة، أعمال رفع شبكة هوائية وكشاف ليد من على عامود آيل للسقوط، والتركيب على عامود تم وضعه بدلا منه، بشارع الفلل في سيكلام، وتركيب 5 غرف للتفتيش وإصلاح قفلة بكابل تغذية وصيانة وإنارة 10 عامود ليد بشارع أطلس وتفرعاته، وتركيب 4 كشاف ليد وصيانة وإنارة 6 كشاف ليد أذرع بتفرعات شارع المستشارين بمنطقة طوسون .


وناشد الحي المواطنين بعدم العبث بالكابلات والأعمدة والإبلاغ عن الأعطال فور حدوثها.


وتابع حي غرب، أعمال رفع كفاءة الإضاءة بنطاق الحي، حيث تم صيانة الكشافات الكهربائية بالشوارع، ورفع سلك ساقط وربطه وتأمينه وإنارة جزء مطفئ بشارع الأمان، وشداد وربط شبكة مقطوعة وإنارة وتركيب كشافات ليد بمنطقة النوبارية.


وقام حي وسط، بإنارة 14 عامودا بمحور المحمودية، وصيانة 23 عامودا بشارع نادى الاتحاد بأبيس، وصيانة الكشافات والشبكة الهوائية بأبيس .


وواصل مركز ومدينة برج العرب، جهود رفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة، وصيانة 20 كشافا بنطاق المركز والمدينة، وصيانة ورفع كفاءة 10 كشافات بنجع السمالوسي بالكيلو 45 بنطاق قرية أبوصير، وصيانة ورفع كفاءة 10 كشافات إضاءة بنجع مستور بالكيلو 46 بنطاق قرية أبوصير، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .
 

