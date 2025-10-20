قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
قائد الأركان الإيراني: نراقب تحركات العدو ونحن على أعلى درجات الجاهزية
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لتنس الطاولة بالإنجاز التاريخي
30 ألف طن سنوياً.. الحكومة تفتتح مصنع لتصدير الحاصلات الزراعية
إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج.. والأهالي: ازاي عيالنا يقعدوا في المنظر ده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم قطع العلاقات.. إسرائيل تهنئ الرئيس الجديد لبوليفيا

رودريجو باز
رودريجو باز
هاجر رزق

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان له: "أهنئ الرئيس المنتخب رودريجو باز على انتخابه رئيسا جديدا لبوليفيا، ونتقدم بأحر التهاني للشعب البوليفي على مساره الديمقراطي واختياره التجديد".

وأضاف ساعر: "لبوليفيا تاريخ طويل من الصداقة مع إسرائيل والشعب اليهودي. نتطلع إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتنا الثنائية وتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات لما فيه مصلحة البلدين".

و يذكر أن بوليفيا قطعت علاقاتها مع إسرائيل في نوفمبر 2023، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى حربها على قطاع غزة.


و فاز المرشح رودريجو باز بالإنتخابات الرئاسية لدولة بوليفيا، حيث اختاره الناخبين اليوم في بوليفيا، و بذلك ينتهي عقدين من حكم اليسار الاشتراكي في ظل أزمة اقتصادية.

وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا، اليوم، أن باز البالغ من العمر 58 عاما حصل على 54.5% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز أكثر من 97% من أوراق الاقتراع.

ويفترض أن يتسلم باز مهامه في الثامن من نوفمبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي، الذي امتنع عن الترشح مجددا بعد خمس سنوات عانى فيها البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعة عقود.

ويعتمد برنامج رودريغو باز الاقتصادي على تقليص الإنفاق الحكومي، خصوصا دعم الوقود، فضلا عن تعزيز انفتاح القطاع الخاص وتطبيق مفهوم رأسمالية للجميع القائمة على اللامركزية والانضباط المالي، قبل اللجوء إلى أي مديونية جديدة.

يشار إلى أن بوليفيا تعاني من أزمة وقود حادة على خلفية انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23%، وتكدس الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.
 

وزير الخارجية الإسرائيلي بوليفيا إسرائيل جرائم ضد الإنسانية رودريجو باز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

لقاح الأنفلونزا الموسمية

سعر لقاح الأنفلونزا الموسمية وأماكن التطعيم

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: جامعة سنجور رمز للشراكة الفرانكفونية ومنارة للتنمية الإفريقية

وزيرة التنمية المحلية

عوض: 169مليون جنيه حجم استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد