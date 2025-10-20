مهام منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ بعد تولي أحمد عبد الغني

بدأ المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد، اليوم الإثنين، مهام منصبه الجديد كأمين عام لــ مجلس الشيوخ ، خلفًا للمستشار محمود عتمان، وذلك في خطوة تزامنت مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

ويأتي تساؤل العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن البرلماني حول الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة للأمين العام لمجلس الشيوخ، ودوره داخل واحدة من أهم المؤسسات التشريعية في البلاد.

مهام الأمين العام لمجلس الشيوخ

بحسب المادة (279) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ – الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 – يُعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويتم إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويتولى الإشراف الكامل على كافة قطاعات وإدارات وأقسام الأمانة العامة، ويكون مسؤولًا أمام رئيس المجلس عن انتظام وسير العمل الإداري والفني داخل المجلس.

كما يتمتع الأمين العام بسلطات تنفيذية موسعة، حيث تُخوله اللائحة صلاحيات الوزير في ما يخص شؤون العاملين والتسيير الإداري. ويعاونه في هذه المهام نائب يتم تعيينه بقرار من المجلس، يحل محله حال غيابه.

و يعمل المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد الامين العام الجديد لمجلس الشيوخ في أول يوم رسمي له بالعمل تحت قبة البرلمان ،على مراجعة كافة الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بالجلسة البرلمانية المقرر عقدها يوم الأحد المقبل لانتخابات اللجان النوعية للمجلس .



كما سيلتقي الأمين العام لمجلس الشيوخ حتى الغد الثلاثاء ،طلبات اعضاء المجلس حال ابداء رغبة الانتقال من لجنة برلمانية لأخري ،وذلك قبل إجراء انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لتشكيل هيئات مكاتب اللجان والتى تشمل اختيار رئيسا لكل لجنة برلمانية ووكيلين وأمينا للسر .



ومن المزمع أن تشهد الساعات القادمة أول لقاء بين رئيس مجلس الشيوخ الجديد المستشار عصام فريد والأمين العام للمجلس المستشار "عبد الغني"لترتيب تفاصيل العمل خلال الفصل التشريعي الثاني والذي بدأ مهامه رسميا يوم السبت الماضي بعد اداء أعضاء المجلس للقسم الدستوري وإجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس .

ويُعد الأمين العام لمجلس الشيوخ أحد أعمدة العمل البرلماني غير المرئي للجمهور، لكنه المسؤول الأول عن التنسيق بين اللجان، وتنظيم الجلسات، ودعم النواب بالأدوات الإدارية والفنية لممارسة دورهم النيابي والتشريعي على أكمل وجه.