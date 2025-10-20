قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
برلمان

مهام منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ بعد تولي أحمد عبد الغني

حسن رضوان

بدأ المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد، اليوم الإثنين، مهام منصبه الجديد كأمين عام لــ   مجلس الشيوخ ، خلفًا للمستشار محمود عتمان، وذلك في خطوة تزامنت مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

ويأتي تساؤل العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن البرلماني حول الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة للأمين العام لمجلس الشيوخ، ودوره داخل واحدة من أهم المؤسسات التشريعية في البلاد.

مهام الأمين العام لمجلس الشيوخ

بحسب المادة (279) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ – الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 – يُعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويتم إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويتولى الإشراف الكامل على كافة قطاعات وإدارات وأقسام الأمانة العامة، ويكون مسؤولًا أمام رئيس المجلس عن انتظام وسير العمل الإداري والفني داخل المجلس.

كما يتمتع الأمين العام بسلطات تنفيذية موسعة، حيث تُخوله اللائحة صلاحيات الوزير في ما يخص شؤون العاملين والتسيير الإداري. ويعاونه في هذه المهام نائب يتم تعيينه بقرار من المجلس، يحل محله حال غيابه.

و يعمل  المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد الامين العام الجديد  لمجلس الشيوخ في أول يوم رسمي له  بالعمل  تحت قبة البرلمان ،على مراجعة كافة الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بالجلسة البرلمانية المقرر عقدها يوم الأحد المقبل لانتخابات اللجان النوعية للمجلس .


كما سيلتقي الأمين العام لمجلس الشيوخ حتى الغد الثلاثاء ،طلبات اعضاء المجلس  حال ابداء رغبة الانتقال من لجنة برلمانية لأخري ،وذلك قبل إجراء انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لتشكيل هيئات مكاتب اللجان والتى تشمل اختيار رئيسا لكل لجنة برلمانية ووكيلين وأمينا للسر .


ومن المزمع أن تشهد الساعات القادمة أول لقاء بين  رئيس مجلس الشيوخ الجديد المستشار عصام فريد والأمين العام للمجلس المستشار "عبد الغني"لترتيب تفاصيل العمل خلال الفصل التشريعي الثاني والذي بدأ مهامه رسميا يوم السبت الماضي بعد اداء أعضاء المجلس للقسم الدستوري وإجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس .

ويُعد الأمين العام لمجلس الشيوخ أحد أعمدة العمل البرلماني غير المرئي للجمهور، لكنه المسؤول الأول عن التنسيق بين اللجان، وتنظيم الجلسات، ودعم النواب بالأدوات الإدارية والفنية لممارسة دورهم النيابي والتشريعي على أكمل وجه.

مجلس الشيوخ المستشار أحمد عبد الغني الفصل التشريعي الثاني جلسات المجلس

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

رغم طلاقهما.. ليلي فاروق تنعي والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة

شاهد.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الـ10 يعلن عن الشخصية الدولية المكرمة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

