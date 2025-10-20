المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية تجسد وعي القيادة وقدرتها على مواجهة التحديات

أكد وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنها حملت رسائل واضحة تؤكد وعي القيادة المصرية وإيمانها بقدرة الدولة على تجاوز التحديات الراهنة بحكمة وثبات.

وقال جودة، إن حديث الرئيس عكس رؤية شاملة لطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة، ودعوة صريحة لبناء الوعي الوطني والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الشائعات ومحاولات النيل من الثقة في مؤسسات الدولة.

وأضاف الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن الرئيس السيسي قدّم نموذجًا لقيادة تدير الأزمات بالعقل والاتزان، مؤكدًا أن كلمته كانت رسالة طمأنينة للمصريين بأن البناء مستمر، وأن الإصلاح والعمل لا يتوقفان طالما هناك إرادة وطنية تؤمن بالمستقبل.