أولادنا مضغوطين| أمهات مصر: شكاوى من تقييمات "أولى بكالوريا" وكثافة مناهجها

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن الاتحاد رصد آراء أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي "البكالوريا – الثانوية العامة" حول سير الدراسة بعد مرور أربعة أسابيع من العام الدراسي الجديد .

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، إلى أن آراء أولياء الأمور جاءت متباينة بين من يرى أن الطلاب يعانون من ضغط كبير بسبب التقييمات وكثرة المناهج، وبين من يرى أن الأمور تسير بشكل مقبول ويحاولون التأقلم، مؤكدة أهمية الاستماع لآراء أولياء الأمور والطلاب والعمل على تخفيف الضغط عنهم بما يحقق الهدف التعليمي دون إرهاق.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور : بعض اهالي طلاب “سنة أولى ثانوي عام و بكالوريا” شكوا من أن"التقييمات مضيعة للوقت خصوصًا للثانوي، خاصة مع عدم وجود شرح كافي في المدارس، والاعتماد الأكبر على الدروس الخصوصية

وأضافت : أن الاهالي أكدوا أيضا أن منهج أكتوبر كبير مع التقييمات والواجبات، والوضع صعب والوقت ضايع، والولاد كأنهم بيجروا في ماراثون ومش لاحقين."

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، كان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نحو 88% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بهذا النظام التعليمي، وهو ما يعكس ثقة أولياء الأمور والطلاب في فلسفة التطوير التي تنتهجها الوزارة.



وخلال جولاته الميدانية بالمدارس ، أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حوارا مع الطلاب حوّل نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أنه يتيح للطلاب الاختيار بين عدة مسارات أكاديمية وتطبيقية، مع فرص امتحانية متعددة مما يخفف العبء عن الطالب وولي الأمر

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تواصل جهودها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.