القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق مشروع "استثمر في نفسك"

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، صباح اليوم، مشروع لدعم العمل الحر وريادة الأعمال تحت عنوان "استثمر في نفسك" من محافظات الإسكندرية، وسوهاج، وكفر الشيخ بالتوازي معًا، خلال الفترة من 20 حتى 23 أكتوبر الجاري، يأتي ذلك في إطار المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي تأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية.



وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصاديًا، من خلال تدريبهم على أنواع مختلفة من الحرف، والمهن المتنوعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بهدف بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وكذلك مساعدتهم في توليد أفكار مبتكرة، ومساعدتهم في تنفيذها لتصبح مصدر رزق لهم، بما يعزز الاستقلالية لهم، ويحقق أكبر قدر من الدمج المجتمعي لهم، لافته أن أولويات المجلس في الفترة الحالية هي تعزيز التمكين الإقتصادي، والتدريب على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المشروع

يتضمن 3 محاور، الأول منهم يستهدف التعرف على المهارات الريادية وكذلك التعرف على القدرات وتحديد فكرة المشروع، بما يساعد على الإلمام بفكر العمل الحر، وأبعاده واكتشاف القدرات وكذلك المهارات الريادية وكيفية تنمية هذه المهارات، وتشجيع الابداع والابتكار، بالإضافة إلى معرفة كيفية توليد عدة أفكار للمشروعات، واختيار أفضلها تمهيداً لإقامة المشروع، فيما يتناول المحور الثاني خطة العمل، لمساعدة المتدرب على إعداد خطة عمل المشروع، بينما يناقش المحور الثالث موازنة المشروع، والتسويق الإلكتروني، والمشروعات الخضراء، بما يمكن المتدرب من فهم القوائم المالية والمعاملات المالية، وكذلك التعرف على أساسيات التسويق الإلكتروني، والمشروعات الخضراء.



أشارت "المشرف العام على المجلس" أن المشروع يأتي ضمن محور التمكين الإقتصادي للمبادرة القومية "أسرتي قوتي"، ويستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة في الفئات العمرية من 18 الي 50 عام، في محافظات سوهاج، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، والسويس، والمنوفية، ويتم تنفيذ المشروع في عدد من المحافظات بالتوازي معًا، للوصول لأكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في نفس ذات التوقيت.