إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق القصير–مرسى علم

شهد طريق القصير–مرسى علم جنوب البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث

تلقى اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 40 من طريق القصير–مرسى علم، وعلى الفور تم توجيه عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقلت الأجهزة الأمنية لإجراء المعاينة الميدانية ورفع آثار الحادث.

إصابات متنوعة ونقل للمستشفى

أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد صلاح متولي (40 عامًا)، ورامي عادل إبراهيم (34 عامًا)، وإبراهيم علي رضوان (49 عامًا)، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة وفقًا للتقارير الطبية الأولية.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث، والتي تشير المعاينة المبدئية إلى احتمال وقوع التصادم نتيجة السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بالحارة المرورية في أحد المنحنيات بالطريق الساحلي.