محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء حمام سباحة أوليمبي بمركز التنمية الشبابية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، سير أعمال إنشاء حمام السباحة الأوليمبي بمركز التنمية الشبابية بسخا شرق مدينة كفرالشيخ، والمقام على مساحة 5 أفدنة، بطول 50 مترًا وعرض 25 مترًا، حيث تتم حاليًا أعمال صب خرسانة الحوائط الداخلية، طبقاً للمواصفات الفنية، مقدماً الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعمه المتواصل لمشروعات التنمية الرياضية بالمحافظة .

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية في مختلف المحافظات، وتهيئة بيئة رياضية متكاملة تتيح للشباب ممارسة مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن محافظة كفرالشيخ تشهد حاليًا طفرة في إنشاء وتطوير المراكز والمنشآت الرياضية تواكب معايير الجودة العالمية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بسخا، صُمم وفق المواصفات الدولية المعتمدة من الإتحاد الدولي للسباحة (FINA)، مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة في التنفيذ بما يضمن سلامة الرياضيين ويحقق الأداء الأمثل لحمام السباحة، كما أنه مزود بنظامي تسخين وتبريد للمياه لتشغيله على مدار العام، وأعمدة إضاءة ديكورية حول الحمام، وإضاءة متكاملة للموقع العام.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن مركز التنمية الشبابية بسخا يضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والخدمية تشمل 2 ملعب نجيل صناعي، و2 ملعب تنس أرضي، و2 ملعب بادل كورت، و2 ملعب أكريليك، وحمام سباحة أوليمبي، وصالة لياقة بدنية، وصالات للأنشطة وتدريب الشباب وغرف ملابس، ومبنى إداري وأسوار المركز و3 مداخل ومنطقة “لاندسكيب” خضراء مزودة بمنطقة خدمات للأعضاء ورواد المركز، بالإضافة إلى التجهيزات المتميزة التي تجعل منه منارة ومقصدًا رياضياً لأبناء المحافظة.