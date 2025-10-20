قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج التصالح ببيلا

محمود زيدان

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين ، أعمال تسليم نماذج رقم (8) الخاصة بقبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع القانونية بمركز ومدينة بيلا، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى غلق هذا الملف بصورة نهائية وفقًا لأحكام القانون.

وشهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حركة مكثفة في تسليم النماذج للمواطنين وسط إقبال كبير يعكس وعي المواطنين بأهمية التصالح وتقنين أوضاعهم، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة، التي أكدت أن فرق العمل تعمل على مدار اليوم لاستقبال الملفات المستوفاة وإنهاء الإجراءات بدقة وسرعة، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم القانونية في أقصر وقت ممكن.

وأوضحت الدكتورة آمال بركات أن ما يشهده المركز اليوم يأتي تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها الأجهزة التنفيذية على مدار الأشهر الماضية لتقنين أوضاع المباني المخالفة في إطار قانوني منضبط يحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا، ويهدف إلى القضاء على العشوائية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة داخل مركز بيلا.

وأكدت رئيس المدينة أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو غلق ملف مخالفات البناء نهائيًا، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف لما يمثله من أهمية في تحقيق العدالة القانونية والتنظيم العمراني. 

وشددت على ضرورة التزام المواطنين باستكمال إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات الحكومية التي أتاحتها الدولة بما يسهم في تحقيق الصالح العام وترسيخ مفهوم الانضباط العمراني.

