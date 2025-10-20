ترامب: الرسوم الجمركية سلاحنا الاقتصادي لإنهاء الحروب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية أصبحت أحد أقوى أدوات السياسة الأمريكية، مؤكدًا أنها شكّلت عاملاً حاسمًا في إنهاء عدد من النزاعات الدولية.



وقال ترامب - خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز اليوم - " تمكنا من إنهاء 8 حروب من بينها خمس حروب باستخدام قوتنا الاقتصادية وقوة الرسوم الجمركية.. لقد أصبحت الولايات المتحدة دولة تستخدم نفوذها التجاري لتحقيق السلام".



وكشف ترامب عن أن الصين قد تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 155% ما لم توقّع على اتفاقا تجاريا مع واشنطن بحلول الأول من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي لإعادة التوازن التجاري ومواجهة ما وصفه بـ"المعاملة غير المنصفة".



وفي إشارة إلى إمكانية التوصل لتفاهم مع بكين، عبّر ترامب عن تفاؤله قائلاً: "أعتقد أننا سنتفق بشكل جيد، وسألتقي بالرئيس الصيني في كوريا الجنوبية قريبًا".



ولفت إلى الجهود المبذولة لتسريع دعم الحلفاء، قائلا "نعمل على تسريع وتيرة تسليم الغواصات النووية لأستراليا، بما يعزز الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

