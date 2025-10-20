قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
الحمصاني: تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمستثمر

عادل نصار

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة الكترونيا للمواطنين والمستثمرين.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفيه لبرنامج كل الأبعاد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، إن نهدف لتيسير الخدمات الحكومية لخدمة المواطن والمستثمر بشكل أكثر سهولة ويسر.
 

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق؛ رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعددٍ من مسئولي الشركة، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، بالنظر إلى الأثر الايجابي المباشر له في تطوير العمل الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية المتنوعة، بما يخدم تيسير الإجراءات للمواطن والمستثمر.


وعرض المهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، أبرز المشاريع التي تتعاون في تنفيذها الشركة مع عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، والتي تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات، والأثر المتحقق لتلك المشاريع في تعزيز الأثر التنموي ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق رضاء المواطن.  

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الشركة إلى مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" القائم بالشراكة مع وزارة المالية، والذي يهدُف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة ليكون ضلعاً في المنظومة الضريبية؛ من خلال تحفيزه عبر مجموعة من الآليات على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن تطبيق نظم تحفيز المواطنين يؤدي إلى تراجع نسب التهرب الضريبي بنسب تتراوح بين 5% - 16%.

وتطرق المهندس عاطف حلمي، إلى رؤية شركة برايم للاستشارات التجارية، فيما يخص إعادة بناء بيئة الأعمال، عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن بيئة الأعمال الجديدة، ترتكز على بناء منصة موحدة يتعامل من خلالها المُستثمر مع كافة الجهات الحكومية، وفق تنظيم متكامل لبيئة الأعمال من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، مع وضع أطر قانونية وإجرائية لضمان الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال، إلى جانب الاعتماد على التحول الرقمي كآلية رئيسية للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وكذلك بين الجهات الحكومية نفسها، ووجود ملف موحد لبيانات الكيانات المتعاملة؛ يضم كل البيانات المرتبطة بالكيان، مع تبادل المعلومات باستخدام رقم قومي للمواطن  أو الكيانات الاقتصادية.

وأكد المهندس عاطف حلمي أن بيئة الأعمال الجديدة ستقدم قيمة مضافة للمستثمر تتمثل في التعامل مع "منصة الكيانات الاقتصادية" بدلاً من عشرات الجهات الحكومية وجهات التراخيص والموافقات، وتقديم 80 خدمة مجمعة يستعيض بها المستثمر عن نحو 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أن الموقف الراهن لتصميم منصة الكيانات الاقتصادية، يُشير إلى أنه تم عمل تصميم شامل لكافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية، كما تم تغطية جميع خدمات السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار ودمجها وإعادة تنظيمها من وجهة نظر المستثمر، لتتبقى المرحلة التالية المتمثلة في تغطية خدمات مرحلة بدء الأعمال والتي تتضمن خدمات تراخيص التشغيل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وعرض رئيس شركة برايم للاستشارات التجارية، نموذجاً تطبيقياً لأثر منهجية برايم للتحول الرقمي في مرحلة بدء الأعمال، لتيسير رحلة مستثمر لإقامة وترخيص مصنع غزل ونسيج، مشيراً إلى أن المستثمر في الوضع المُستهدف سيتعامل مع جهة واحدة وهي منصة الكيانات الاقتصادية ويقوم بطلب 8 خدمات بإجمالي 12 خطوة، دون أن يستغرق الأمر سوى 21 يوماً طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لصدور التراخيص من الجهات الحكومية.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الخدمات الالكترونية الأخرى، المستهدف أن يستفيد بها المواطن، والتي يتم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختلفة.

الوزراء محمد الحمصاني جهود الحكومة الخدمات المقدمة الكترونيا الخدمات الحكومية

