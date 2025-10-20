قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مدينة "سخنة 360"

ولاء عبد الكريم

في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها التمثيل التجاري المصري ومكاتبه الخارجية لتعزيز دور مصر كمركز صناعي إقليمي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، قامت شركة السويدي للتنمية الصناعية – إحدى شركات السويدي إليكتريك – بتوقيع اتفاقيات لتخصيص أراضٍ مع أربع من كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاع النسيج، لإقامة مصانع جديدة داخل مدينة “سخنة 360” المدينة الصناعية المتكاملة التي تطورها شركة السويدي ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) بإجمالي استثمارات تتجاوز 65 مليون دولار وعلى مساحة 238 ألف متر مربع، بما يساهم في توفير أكثر من 3,000 فرصة عمل مباشرة.

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات ثمرةً للتعاون الوثيق بين جهاز التمثيل التجاري المصري والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة السويدي للتنمية الصناعية في مجال جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة، خاصة من السوق الصيني الذي يعد من أكبر المستثمرين في مجالات النسيج والصناعات التحويلية عالميًا، وذلك من خلال المكتب التجاري في بكين برئاسة الوزير المفوض التجاري  خالد ميلاد.

وشهد مراسم التوقيع المهندس وليد جمال الدين – رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشاهيندا عز العرب – السكرتير الأول التجاري بإدارة شؤون الترويج للاستثمار، نيابةً عن الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب المهندس محمد القماح – الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وممثلي الشركات الصينية الأربع.

وأكد المهندس وليد جمال الدين أن المشروعات الجديدة تأتي امتدادًا لمسيرة النمو التي تشهدها المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الصناعية العالمية، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وحوافزها الجاذبة. وأضاف أن قطاع الصناعات النسيجية يمثل أحد القطاعات الواعدة في المنطقة لما يتيحه من فرص لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة إنتاج متكاملة من الغزل والنسيج وصولًا إلى التصنيع النهائي بهدف دعم التصدير للأسواق العالمية.

ومن جانبه، صرّح الدكتور/ عبد العزيز الشريف أن الاتفاقيات الجديدة تمثل نموذجًا للتكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات الصينية يعكس مرحلة جديدة من تطوير صناعة النسيج في مصر، حيث ستتحول المصانع الجديدة إلى مراكز إقليمية للتصنيع والتصدير إلى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية وقربها من الموانئ الدولية.

وأكد الشريف أن التمثيل التجاري المصري، من خلال مكاتبه في الصين ومختلف دول آسيا، يعمل على تسويق الفرص الاستثمارية في مصر والتنسيق بين المستثمرين والجهات المصرية المعنية، بما يعزز مكانة مصر كمحور صناعي ولوجستي عالمي.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس محمد القماح أن هذه الاتفاقيات تجسد ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن شركة السويدي للتنمية الصناعية لا تقتصر على تخصيص الأراضي، بل تواصل الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الذكية لجعل مدنها أكثر استدامة وكفاءة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو المدن الصناعية المتكاملة.

وتُعد مدينة “سخنة 360” من مدن الجيل الجديد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتضم مناطق صناعية ولوجستية وتجارية وسكنية متكاملة، مما يجعلها بوابة رئيسية للتصنيع والتصدير من مصر إلى العالم.

