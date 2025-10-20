قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
الصحة الفلسطينية: أكثر من 900 مريض استشهدوا أثناء انتظار العلاج ونطالب بإجلاء الجرحى
سرقة مجوهرات نابليون من متحف اللوفر .. وتعليق صادم من عمرو أديب
قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025 .. تفاصيل أكبر حدث وتجمع لخبراء السيارات في مصر
"نقل الكهرباء" توقع 3 عقود لتعزيز مشروعات الشبكة القومية ودعم منظومة القطار السريع
جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
فتح باب التقديم للعمل مفتش دعوة بمديرية أوقاف القاهرة.. رابط التسجيل
المالية: الحكومة تؤكد دعمها لجهود التمويل من أجل التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري المصري يبحث مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون المشترك

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري
ولاء عبد الكريم

في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لدعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، عُقد يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) اجتماع ضم ممثلي الجانبين المصري والتونسي.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري السفير  باسم حسن – سفير جمهورية مصر العربية في تونس، والمستشار التجاري  محمد مغربي – رئيس المكتب التجاري المصري بتونس.

ومن الجانب التونسي حضر كل من  سمير ماجول – رئيس الاتحاد، و  حمادي الكعلي – نائب رئيس الاتحاد، و عبد السلام الواد – عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن مناقشة سبل دعم الاستثمارات التونسية في مصر، واستعراض القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى أهم نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عُقدت خلال شهر سبتمبر 2025، لاسيما في شقها الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي المصري–التونسي.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 434.5 مليون دولار بزيادة قدرها 15.4% مقارنة بعام 2023 من ضمنها صادرات مصرية بلغت 379.9 مليون دولار خلال عام 2024 في حين بلغت 325.9 في عام 2023 بزيادة قدرها 16.5 % كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 243.9 مليون دولار، مقارنةً بنحو 224 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 حيث بلغت الصادرات في يناير / يونيو 2025 حوالي 206.5 مليون دولار في حين بلغت 199.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 3.5 %وهو ما يعكس فرصاً واسعة لمزيد من النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الشريف أن عدد الشركات التي بها مساهمات تونسية بلغ نحو 449 شركة حتى نهاية فبراير 2025، بإجمالي رأس مال مصدر قدره 243.40 مليون دولار، بلغت مساهمة الجانب التونسي منها 45.63 مليون دولار.

وأوضح أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى بين قطاعات الاستثمارات التونسية في مصر بنسبة 26.2%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.6%، وهو ما يعكس تنوع مجالات التعاون الاستثماري بين الجانبين ويفتح المجال أمام المزيد من الشراكات الصناعية والخدمية خلال الفترة المقبلة.

كما اكد الشريف على أن التمثيل التجاري المصري يواصل جهوده لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع تونس، بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

التمثيل التجاري المصري التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية التعاون التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وفد الدنمارك لوكيل الأزهر: نحرص على التعاون معا في تعزيز الحوار

د. نظير عياد مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات

لماذا صلاة الظهر 4 ركعات

لماذا صلاة الظهر 4 ركعات؟.. لـ سببين لا يعرفهما الكثيرون

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد