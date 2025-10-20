عبد الرحمن طه: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا

عبر عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة للثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ الأهلي، مؤكدًا أن الفوز بالبطولة للعام الثالث يؤكد أن الأهلي هو الفريق الأفضل في القارة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد طه أن الأهلي لعب مباراة كبيرة أمام منتدى درب السلطان المغربي صاحب الأرض والجمهور، وأن الفريق فرض أسلوب لعبه كالمعتاد منذ بداية البطولة، وكان هو الطرف الأفضل طوال أوقات المباراة.

وشدد طه على أن الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري ليست نهاية المطاف، وأن الفريق سوف يجتهد باستمرار من أجل حصد كل البطولات المحلية والقارية.

وأشار حارس الأهلي إلى أن الخبرات الكبيرة لدى لاعبي الفريق ووجود جهاز فني يعمل بكفاءة عالية كانت من الأسباب القوية التي ساعدت الأهلي على الظهور بشكل رائع منذ بداية البطولة وحتى المشهد الختامي، الذي توَّجه الأهلي بحصد الكأس الإفريقية.