محسن رمضان: شخصية الأهلي وراء الفوز ببطولة إفريقيا

محسن رمضان
محسن رمضان
عبدالحكيم أبو علم

أكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم بطولة كبيرة واستحق ‏التتويج ببطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على فريق منتدى درب السلطان في النهائي الذي جمع الفريقين ‏مساء اليوم‎. ‎
وقال محسن إن الجميع كان يعيش حالة من التركيز الكامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد ‏الجماهير‎. ‎ ‎وشدد على أن الفريق تحلى بشخصية الأهلي القوية، وهو ما أسهم في التتويج باللقب للمرة الثالثة على ‏التوالي، وأن هذه الروح دائمًا ما تكون حاضرة بقوة في الأوقات الصعبة‎. ‎ ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد ‏‏«كاستيلو» ‏ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد ‏‏«أوكا» ‏ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك ‏والبولندي توماش جيوبالا، ‏وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.

