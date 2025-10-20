محسن رمضان: شخصية الأهلي وراء الفوز ببطولة إفريقيا

أكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم بطولة كبيرة واستحق ‏التتويج ببطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على فريق منتدى درب السلطان في النهائي الذي جمع الفريقين ‏مساء اليوم‎. ‎

وقال محسن إن الجميع كان يعيش حالة من التركيز الكامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد ‏الجماهير‎. ‎ ‎وشدد على أن الفريق تحلى بشخصية الأهلي القوية، وهو ما أسهم في التتويج باللقب للمرة الثالثة على ‏التوالي، وأن هذه الروح دائمًا ما تكون حاضرة بقوة في الأوقات الصعبة‎. ‎ ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد ‏‏«كاستيلو» ‏ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد ‏‏«أوكا» ‏ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك ‏والبولندي توماش جيوبالا، ‏وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.