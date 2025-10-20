أكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم بطولة كبيرة واستحق التتويج ببطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على فريق منتدى درب السلطان في النهائي الذي جمع الفريقين مساء اليوم.
وقال محسن إن الجميع كان يعيش حالة من التركيز الكامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد الجماهير. وشدد على أن الفريق تحلى بشخصية الأهلي القوية، وهو ما أسهم في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وأن هذه الروح دائمًا ما تكون حاضرة بقوة في الأوقات الصعبة. ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا، وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.
محسن رمضان: شخصية الأهلي وراء الفوز ببطولة إفريقيا
أكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم بطولة كبيرة واستحق التتويج ببطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على فريق منتدى درب السلطان في النهائي الذي جمع الفريقين مساء اليوم.