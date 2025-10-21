مهرجان الجونة.. ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من الجلد

لفتت الفنانة ميس حمدان الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة خلال ظهورها على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت فستانًا غير تقليدي من خامة الجلد اللامع باللون النبيتي الداكن، ما منحها حضوراً قوياً ولافتًا.

الفستان تميّز بتصميمه الجريء وانسداله الأنيق، وبرز بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، مع لمسة عصرية أضافت جرأة للأجواء الفنية المعتادة على الريد كاربت. واعتمدت ميس تسريحة شعر بسيطة منسدلة على الكتفين، مع مكياج ناعم بألوان ترابية وشفاه نيود، لتوازن بين الإطلالة اللافتة والتفاصيل الهادئة.

ولم تخفِ ميس حمدان ثقتها بإطلالتها، إذ ظهرت أمام الكاميرات بابتسامة واثقة، وتفاعل كبير من الجمهور والمصورين، خاصة مع اختيارها لمجوهرات لافتة أبرزت أناقة اللوك بالكامل.

الإطلالة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بقدرتها على الجمع بين الجرأة والأناقة، فيما اعتبر البعض ظهورها من أبرز لحظات المهرجان في يومه الخامس.